Riunione regionale degli operatori del settore librerie, ci sarà anche Ambrosini

Lunedì 30 giugno, con inizio alle ore 11, si svolgerà presso la sede della Confcommercio, in via Aldo Moro n. 1/3, la riunione regionale degli operatori del settore librerie. All’incontro parteciperà Paolo Ambrosini, Presidente Nazionale Ali – Associazione Librai Italiani - aderente alla Confcommercio.

Sarà un'importante occasione per confrontarsi sui temi che riguardano il settore: l'andamento del mercato librario, il ruolo delle librerie nella filiera editoriale, le opportunità di associazionismo, le sfide attuali e future e le modalità per rafforzare il lavoro in rete sul territorio. Così il presidente Ambrosini: