Gelati Letterari, nuovo appuntamento a La Playa

Quattordicesima edizione per la longeva rassegna letteraria estiva di Pescara: i “Gelati Letterari” dell’associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana che, anche quest’anno, per l’ottava volta, si svolgeranno nel complesso balneare La Playa di Pescara, in piazza Le Laudi.

Un appuntamento atteso e immancabile dell’estate pescarese che torna giovedì 17 luglio alle ore 20,30 moderata da Laura Porfilio facente parte del programma “Cultura al Sole” proposto dal vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota.

Due sono i punti fermi del format fortemente voluto dall’associazione I borghi della riviera Dannunziana: la meravigliosa terrazza de La Playa e il giovedì sera quale giorno della settimana.

A cambiare sono gli autori che, nei sei appuntamenti estivi, si alterneranno sul palco allestito per l’occasione.

I libri di giovedì 17 alle ore 20,30 saranno: Daniela Quieti con “Forse l’eternità” (Ibiskos Ulivieri); Daniele Astolfi con “La Brigata e la Maiella. Suggestioni tra mito e antropologia” (Solfanelli); Lucia Guida con “Oltre la porta socchiusa” (Arkadia) e Flora Amelia Suarez C. con “Armonia nella diversità” (Tabula Fati).

Lucia Guida: “Oltre la porta socchiusa è una proposta extra di lettura per chi sceglie di leggermi perché è un titolo con cui vorrei far riflettere chi è incuriosito. La protagonista è Alice, una 45enne single, che dopo un grave incidente automobilistico si trova a dover riequilibrare la sua vita sotto diversi punti di vista: perde il lavoro perché non vuole lasciare la sua città e chiude una storia sentimentale che non la gratificava. Una vita da rimettere in piedi il cui messaggio è la forza delle donne, un tema molto importante e sempre presente nei miei libri; una forza che spesso le donne sottovalutano e che invece spesso ci aiuta a uscire fuori dalle situazioni più complicate. I Gelati Letterari? Preciso che sono una socia storica dell’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana, detto ciò ritengo che sia un’idea felice in un contesto molto carino, aperto a tutti che offre un momento di grande confronto culturale cittadino”.

Daniela Quieti: “Il mio testo letterario è una raccolta di poesie che racchiude versi poetici scritti nell’ultimo quinquennio coinvolgendo quindi anche gli anni del Covid quando abbiamo avuto più tempo per stare in casa a riflettere sulle vicende interiori ed esterne a noi. Forse l’eternità racchiude riflessioni, interrogativi sul senso dello smarrimento, della transitorietà che hanno modellato i nostri ultimi anni specie la mia generazione”.

Daniele Astolfi: “Il libro ha un taglio romantico, da micro storia, non cronachistico, anche perchè non sono uno storico. Presentato in sei scuole e invitato in trentadue luoghi d’Abruzzo, non per miei meriti ma per le preziose peculiarità della Storia del nostro caro Abruzzo”.

Altro elemento caratteristico de I Gelati Letterari è lo spazio Poesia è… con Manola Di Tullio che ospita Beatrice Di Tomasso. I Gelati Letterari godono del patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo. Partecipazione aperta al pubblico, è consigliabile la prenotazione direttamente allo stabilimento La Playa.