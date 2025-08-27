Il belvedere di Montesilvano Colle ospita la prossima tappa del Diorama Festival

Diorama Festival torna a Montesilvano Colle, il luogo dove tutto è cominciato nel 2021. Dopo cinque anni di viaggi e sperimentazioni in giro per l’Abruzzo, il festival rientra “a casa” per un’edizione che celebra la musica, la ricerca artistica e la bellezza di uno dei belvedere più spettacolari dell’Adriatico: un affaccio unico sul mare, sospeso tra la luce del tramonto e il profilo della Bella Addormentata; l'appuntamento è nei giorni 29 e 30 agosto dalle ore 18 sul Belvedere.

Montesilvano Colle non è solo uno dei borghi più suggestivi della riviera, ma è il luogo dove Diorama Festival ha mosso i suoi primi passi. Tornare qui significa celebrare le radici e guardare al futuro, con lo stesso spirito di ricerca e libertà che ha reso Diorama uno dei festival di riferimento in Abruzzo.



«Tornare a Montesilvano Colle dopo cinque anni è un’emozione enorme. Qui Diorama è nato e qui ritrova il suo respiro, con lo sguardo che abbraccia mare e montagna, la nostra terra in un’unica immagine. Vogliamo che questa edizione sia un ponte tra passato e futuro, tra radici e visioni, e che chi partecipa si senta parte di una comunità che crede nella bellezza, nella cultura e nella condivisione», spiega Paolo Cicalini, direttore artistico del Diorama Festival.





Venerdì 29 agosto

Una serata tutta al femminile, dal primo all’ultimo set:

- Anna and Vulkan live (ore 22.00) – artista poliedrica che porta con sé l’eredità sonora del Vesuvio, vulcano che vive nel suo nome e nella sua energia: canta, produce, suona e disegna la sua musica come un universo visivo e sonoro unico;