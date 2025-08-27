“La casa del poeta” di Paolo Lagazzi alla Fondazione Pescarabruzzo

Il 5 settembre, alle 17:30, la Fondazione Pescarabruzzo ospiterà Paolo Lagazzi, critico letterario e autore del libro La casa del poeta (La nave di Teseo, 2025), un’opera che ripercorre ventiquattro estati trascorse a Casarola con Attilio Bertolucci intervallate da passeggiate tra boschi, silenzi e conversazioni profonde. In questo intreccio di parole e giorni ha preso forma un legame raro e luminoso tra maestro e giovane studioso destinato a durare oltre il tempo.

Nel dialogo con Antonella Caggiano e Monica Ferri, l’autore accompagnerà il pubblico in un viaggio tra memoria, poesia e paesaggio, restituendo la voce di Attilio Bertolucci e il respiro della sua casa di famiglia, crocevia di vita e letteratura.

La serata sarà arricchita da:

• Mostra di Daniela Tomerini, scrittrice e artista, ha esposto in gallerie italiane e straniere in mostre collettive e personali.

• Musiche dal vivo della musicista, scrittrice e professoressa Maria Gabriella Ciaffarini, del musicista e docente di musica e strumento Paride Marmifero e dall’esibizione canora della mezzosoprano Isabella De Massis.

• Spazio artistico-artigianale a cura di Luana Cilli e Emanuela Serchia

Un intreccio di linguaggi che, come nella casa di Bertolucci, fonde parola, gesto e sguardo, per offrire al pubblico un’esperienza intensa e corale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.