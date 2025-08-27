L'antologia “Fiori nell’abisso” di Emilio Coco a Montesilvano

Il 7 settembre 2025, alle ore 18.30, la Sala Del Mare – Pala Dean Martin ospiterà Emilio Coco, ispanista, poeta e traduttore italiano di respiro internazionale e autore del libro Fiori nell’abisso Antologia della poesia venezuelana (Collana Il Gabbiere - DiFelice Edizioni), un’opera che raccoglie quaranta voci poetiche del Venezuela, tra le più significative del XIX, XX, XXI secolo.

L’evento è patrocinato dal Comune di Montesilvano ed accolto nell’ambito del gruppo Venezuelanos en Abruzzo e della comunità italo venezuelana di Montesilvano.

In dialogo con Emilio Coco ci sarà la scrittrice e poetessa Antonella Caggiano.

Le letture saranno a cura della poetessa Flora Amelia Suárez Cárdenas e della professoressa Rossana Bruni Olarte. La serata sarà allietata dalle musiche dal vivo del gruppo musicale Los Arte Factos.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.