Pescara Liberty Festival 2025: al via le Residenze Artistiche tra teatro, musica e tradizione

Il Pescara Liberty Festival 2025, sotto la direzione del Maestro Eleonora Paterniti, entra nel vivo con un programma ricco di appuntamenti che uniscono teatro, musica e cultura. Dal 3 al 7 settembre, nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo (via delle Caserme 60, Pescara), torna la Residenza Artistica di Regia & Acting “Segno Presente”, dopo il grande successo della prima fase svoltasi a luglio. Protagonisti saranno ancora una volta la stessa Eleonora Paterniti e il noto attore Andrea Bosca, amatissimo dal pubblico. La partecipazione è gratuita grazie al Comune di Pescara.

Dall’8 al 10 settembre, la scena si sposta all’Aurum di Pescara con la Residenza Artistica “Frontiere Invisibili” del chitarrista e compositore di fama internazionale Paolo Schianchi. Su di lui gli esperti dicono: “È come avere tre chitarristi in uno”. Un’occasione aperta a tutti, non per imitare ma per scoprire la propria voce artistica. Partecipazione gratuita grazie al Comune di Pescara.

PROGRAMMA – Residenza Artistica “Frontiere Invisibili” (Aurum di Pescara)

Fase 1 – Oltre Noi Stessi lunedì 8 settembre 15:00–18:00 e 18:30–21:30 - Racconto in parola, immagini e musica di scelte, errori, rinascite e tecnologie innovative.

Fase 2 – L’Arte (e la Scienza) del Fare (e Respirare) Musica martedì 9 settembre 10:00–13:00 e 14:30–18:30; Laboratorio per chi fa musica o sogna di farne, a contatto diretto con il lavoro quotidiano di un artista.

Fase 3 – Il Mondo Sconfinato delle Sei (e più) Corde mercoledì 10 settembre 10:00–13:00 e 14:30–18:30; Un incontro-cerchio per chi ama la chitarra in ogni sua forma. Al termine, sarà scelto un chitarrista per esibirsi con Schianchi durante il Festival.

Sempre all’Aurum, il 9 e 10 settembre, torna anche Luca Rossi con una Residenza che restituisce la tammorra come “respiro collettivo”, una voce antica che attraversa i secoli. Partecipazione gratuita grazie al Comune di Pescara.

PROGRAMMA – Residenza Artistica di Luca Rossi (Ex Aurum di Pescara)

Fase 1 – Le radici e la tecnica di base martedì 9 settembre 14:30–18:30; Storia, tradizione e tecniche fondamentali della tammorra e del tamburello nel Sud Italia.

Fase 2 – Repertorio e interpretazione 10 settembre 10:00–13:00 e 14:30–18:30; Approfondimento su tecniche avanzate, pattern ritmici e interpretazione. Ensemble finale con canti e strumenti.

Le Residenze Artistiche, introdotte in via sperimentale lo scorso anno, sono oggi parte integrante del Pescara Liberty Festival, manifestazione culturale promossa dal Comune di Pescara, giunta alla sua quinta edizione.