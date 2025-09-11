Masci e Carota: "Pescara liberty festival progetto culturale di altissima qualitÃ  con grande partecipazione di pubblico"

"Un progetto culturale di altissima qualitÃ che anche quest'anno la cittÃ di Pescara sta apprezzando, come dimostrano la grande partecipazione e il coinvolgimento del pubblico". CosÃ¬ il sindaco Carlo Masci e il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota definiscono il Pescara Liberty Festival, la rassegna culturale voluta dal Comune in corso in cittÃ , prima con le residenze artistiche e poi con i concerti, che si stanno svolgendo da martedÃ¬ in piazza Sacro Cuore.

"Stiamo assistendo a un progetto, firmato dal direttore artistico Eleonora Paterniti, di notevolissimo spessore. Prima Rea e Biondini e poi Quarta hanno affascinato il pubblico con performance di livello notevolissimo, e lo stesso sarÃ fino a sabato sera in piazza, ogni sera, perchÃ© il programma messo a punto dal maestro Paterniti merita attenzione dai pescaresi e i fatti lo stanno dimostrando. Ieri il pubblico Ã¨ stato letteralmente rapito, e non poteva essere altrimenti: Quarta ha ammaliato tutti, ci ha fatto vivere bellissime emozioni e anche ieri non sono state sufficienti le tante sedie disposte in piazza Sacro Cuore, un luogo magico per accogliere appuntamenti di questo tipo: abbiamo applaudito un genio della musica a livello mondiale che ha lasciato un'impronta indelebile in cittÃ , e il pubblico gli ha tributato una standing ovation. Con il Pescara Liberty Festival si tocca un livello culturale davvero considerevole, si respira una bellissima atmosfera con iniziative straordinarie, a partire dalle residenze che hanno catturato l'attenzione di molti. E ogni sera la nostra piazza si accende di una luce nuova, magica, che vogliamo continuare a condividere con il pubblico fino all'ultimo appuntamento, in programma domenica all'Aurum, con la presentazione del libro di Andrea Bosca e la restituzione di tutto il lavoro svolto in questi mesi. L'estate di Pescara Ã¨ stata ricca di iniziative e prosegue con tanti "nomi", in una location che abbiamo immaginato, voluto e realizzato anche per essere la casa della cultura, sotto le stelle. E con il Pescara Liberty Festival sta accadendo".