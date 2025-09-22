Pianella, musica da Oscar sul Palco Gran Sasso con il concerto di Paride Marzuoli

Sabato 27 settembre alle ore 18 il Palco Gran Sasso sulle terre di Arotron a Pianella prenderÃ vita grazie al concerto completamente in acustico dal titolo "Hollywood meets Broadway" del talentuoso pianista abruzzese Paride Marzuoli, appuntamento voluto dal Direttore artistico di Arotron e dell'Estate dell'Aratro, nel quale l'evento si inserisce, Franco Mannella.

L'evento sarÃ un omaggio alle grandi colonne sonore del cinema e del musical, durante il quale l'artista ripercorrerÃ con una sua personalissima interpretazione, che fonde jazz, passione e fantasia, le musiche dei film che hanno segnato la sua formazione musicale e umana e quella di intere generazioni di spettatori.

SarÃ un viaggio nei ricordi, che spazierÃ dai grandi del musical come The Sound Of Music e Mary Poppins, fino agli immancabili classici Disney e alle indimenticabili musiche di John Williams per i film cult di Steven Spielberg. Il concerto sarÃ seguito da un aperitivo con prodotti locali e ottimo vino, un momento per godere del tramonto in campagna in un'atmosfera unica.

Paride Marzuoli, che ha iniziato a studiare pianoforte a 8 anni, ha conseguito nel 2020 il Diploma Accademico di II livello in Pianoforte Jazz al Conservatorio Luisa d'Annunzio di Pescara con il massimo dei voti. Ha partecipato a numerosi festival jazz con ospiti internazionali e ha collaborato piÃ¹ volte con artisti come Rossana Casale. Grande amico di Arotron, collabora con loro da anni, portando il suo talento e la sua capacitÃ di rendere sempre nuove le note senza tempo.

La prenotazione Ã¨ obbligatoria, per info e biglietti il numero Ã¨: 345.5411135. News al tag @formazioneteatralearotron. Ãˆ disponibile un ampio parcheggio gratuito in loco e si raccomandano scarpe comode.