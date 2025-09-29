Una nuova sede per l’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana

Sabato 4 ottobre alle ore 15 è in programma la inaugurazione della nuova sede dell’associazione culturale I Borghi Della Riviera Dannunziana a Pescara in via Rubicone 15 (stanza 5).
Uno spazio dedicato all’arte, alla cultura e alla condivisione, pensato per accogliere eventi, mostre, laboratori.
Nel corso del pomeriggio, sarà possibile conoscere le attività in programma, partecipare a un brindisi inaugurale e alla consegna di un gadget come ricordo.
“La nuova sede nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale del territorio. Uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, dove idee, passioni e talenti possono incontrarsi e dare vita a nuove opportunità. Un percorso associativo volto a divulgare cultura, piacere della lettura e della poesia” il messaggio di benvenuto da parte dell’Associazione.
Il programma prevede:
- Accoglienza e visita della struttura;
- Saluti istituzionali;
- Presentazione delle attività e dei progetti futuri;
- Video delle attività svolte;
- Aperitivo conviviale.
Per ulteriori informazioni: 329 1081186; 334 7586195.