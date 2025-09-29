Una nuova sede per l’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana

Sabato 4 ottobre alle ore 15 è in programma la inaugurazione della nuova sede dell’associazione culturale I Borghi Della Riviera Dannunziana a Pescara in via Rubicone 15 (stanza 5).

Uno spazio dedicato all’arte, alla cultura e alla condivisione, pensato per accogliere eventi, mostre, laboratori.

Nel corso del pomeriggio, sarà possibile conoscere le attività in programma, partecipare a un brindisi inaugurale e alla consegna di un gadget come ricordo.

“La nuova sede nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale del territorio. Uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, dove idee, passioni e talenti possono incontrarsi e dare vita a nuove opportunità. Un percorso associativo volto a divulgare cultura, piacere della lettura e della poesia” il messaggio di benvenuto da parte dell’Associazione.

Il programma prevede:

Accoglienza e visita della struttura;

Saluti istituzionali;

Presentazione delle attività e dei progetti futuri;

Video delle attività svolte;

Aperitivo conviviale.

Per ulteriori informazioni: 329 1081186; 334 7586195.