"Vivere il Cantico delle creature. La spiritualità cosmica e cristiana di San Francesco", incontro in Comune

In occasione degli ottocento anni del Cantico delle Creature, l'assessore comunale Valeria Toppetti ha organizzato per mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune, un incontro pubblico il cui fulcro sarà il volume "Vivere il Cantico delle creature. La spiritualità cosmica e cristiana di San Francesco", a cura di Davide Rondoni e padre Guidalberto Bormolini. Una lettura pubblica del Cantico delle creature e del messaggio di San Francesco d'Assisi affidata ai due autori, il poeta Rondoni e il religioso e antropologo Bormolini.

Interverranno, con l'assessore Toppetti, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, e Casto Di Bonaventura, presidente del Centro servizi volontariato. Sarà Cristiano Marcucci a moderare l'incontro. Saranno presenti gli studenti del Liceo classico, del Liceo scientifico e del Liceo Marconi. I cittadini sono invitati a partecipare.