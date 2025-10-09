"Elogio della brevitÃ ": Marco Cassini ospite alla Scuola Macondo

La Scuola Macondo di Pescara ospita l'incontro dal titolo "Elogio della brevitÃ : scrivere, leggere, pubblicare racconti" che vedrÃ protagonista Marco Cassini, figura di riferimento dell'editoria italiana. L'appuntamento Ã¨ fissato per mercoledÃ¬ 15 ottobre dalle 18 alle 19:30 e sarÃ l'occasione per celebrare la forza e la rilevanza del racconto nel panorama culturale contemporaneo. A dialogare con Cassini sarÃ un altro editore, Francesco Coscioni della Neo edizioni. Cassini, che ha fondato prima minimum fax e poi SUR, Ã¨ l'editore che piÃ¹ di tutti ha sfidato e sfatato il (falso) mito secondo cui "i racconti non si leggono o non si vendono".

Il suo percorso trentennale Ã¨ costellato di successi "anomali" o "irregolari" proprio grazie a libri di racconti che hanno saputo conquistare il pubblico. Durante gli anni a minimum fax, Marco Cassini ha contribuito a lanciare alcuni degli esordi italiani piÃ¹ significativi con raccolte di racconti, tra cui quelli di Valeria Parrella, Paolo Cognetti e Christian Raimo. Ha inoltre portato in Italia le voci di maestri statunitensi come Donald Barthelme, Raymond Carver, Bernard Malamud e David Foster Wallace. Negli ultimi quindici anni, con SUR, ha continuato la sua missione editoriale riscoprendo e facendo apprezzare narratori essenziali della forma breve come Julio CortÃ¡zar, Grace Paley, Eduardo Galeano, Samanta Schweblin, Cristina Peri Rossi e John Updike.

L'incontro sarÃ un vero e proprio elogio della brevitÃ , intesa sia come forma d'esordio accessibile per chi inizia a scrivere, perfetta per circolare su piattaforme e riviste, sia come forma di lettura ideale per i tempi che viviamo. Il racconto, infatti, offre al lettore la possibilitÃ di assaporare una "macchina narrativa perfetta" condensata in poche pagine.