Pescara Antica 2025, nove artisti raccontano lâ€™anima del centro storico

Il cuore storico della cittÃ nel weekend si Ã¨ acceso di colori, emozioni e racconti grazie a Pescara Antica, mostra estemporanea dâ€™arte che ha animato vicoli e piazze dellâ€™antico borgo pescarese. Lâ€™evento, promosso da Del Bono con il sostegno dellâ€™event coordinator Federica De Angelis e della Pro Loco della Cattedrale di San Cetteo, ha dato spazio a nove artisti dalle esperienze e tecniche differenti, accomunati dalla passione per lâ€™arte come forma espressiva autentica.

Ecco i protagonisti:

Nicola Badia â€“ Ceramica e memoria

Campano, attivo fin dagli anni â€™70. Pittore, scultore e ceramista, trasforma la materia in racconto artistico, legando le sue opere alla tradizione e alla memoria.

Tiziana Camarra-dalla valle peligna al cuore di Pescara

Artista di Popoli terme, partecipa regolarmente a iniziative artistiche. Il suo percorso espressivo riflette una costante ricerca personale e partecipativa.

Adriana Cefaratti â€“ I paesaggi dellâ€™anima

Pescarese, dipinge per passione e predilige lâ€™acrilico. Le sue opere evocano atmosfere naturali e intime legate al territorio abruzzese.

Duta Maria Claria â€“ Talento precoce

Ha solo 13 anni, ma giÃ si distingue come pittrice di icone bizantine, giovane stilista e schermitrice premiata. Una promessa sorprendente e poliedrica.

Concetta Daidone â€“ Ventâ€™anni di ricerca

Originaria di Pineto, ha iniziato frequentando corsi serali. Oggi espone in tutta Italia, e' stata premiata a diverse mostre.

Porta avanti un percorso di continua evoluzione artistica.

Marco Gentile â€“ Tradizione di famiglia

Sulmonese, cresciuto in un ambiente artistico influenzato dal padre e dallo zio pittori. Le sue opere sono un omaggio alle radici e alla memoria familiare.

Luigi Marchesani â€“ Lâ€™arte come vocazione

Di Cupello, autodidatta con una passione nata da bambino. Ha partecipato a numerose mostre locali, con uno stile personale e immediato.

Plinio Meriggiola â€“ Colori per rinascere

Abruzzese, ha iniziato a dipingere come terapia. Le sue tele sono cariche di emozioni autentiche, testimoniando un percorso di rinascita e guarigione.

Florin Pantiru â€“ Dai numeri alla cera

Ex studente di matematica, lavora in una fabbrica di candele. Dalla scultura in cera alle sperimentazioni con materiali vari, unisce razionalitÃ e creativitÃ .

Lâ€™arte che nasce dalle persone

Pescara Antica non Ã¨ stata solo una mostra, ma un intreccio di storie vere, di talenti.

Unâ€™esperienza che ha celebrato lâ€™arte come linguaggio capace di raccontare il territorio attraverso le visioni personali di chi lo vive o lo scopre con occhi nuovi.

Del Bono, soddisfatto della partecipazione e dellâ€™interesse del pubblico, Ã¨ giÃ al lavoro sulla prossima iniziativa culturale che interesserÃ la nostra cittÃ .