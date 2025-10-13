Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Pescara Antica 2025, nove artisti raccontano lâ€™anima del centro storico

Cultura
Condividi su:

Il cuore storico della cittÃ  nel weekend si Ã¨ acceso di colori, emozioni e racconti grazie a Pescara Antica, mostra estemporanea dâ€™arte che ha animato vicoli e piazze dellâ€™antico borgo pescarese. Lâ€™evento, promosso da Del Bono con il sostegno dellâ€™event coordinator Federica De Angelis e della Pro Loco della Cattedrale di San Cetteo, ha dato spazio a nove artisti dalle esperienze e tecniche differenti, accomunati dalla passione per lâ€™arte come forma espressiva autentica.

Ecco i protagonisti:

Nicola Badia â€“ Ceramica e memoria 

Campano, attivo fin dagli anni â€™70. Pittore, scultore e ceramista, trasforma la materia in racconto artistico, legando le sue opere alla tradizione e alla memoria.

Tiziana Camarra-dalla valle peligna al cuore di Pescara

Artista di Popoli terme, partecipa regolarmente a iniziative artistiche. Il suo percorso espressivo riflette una costante ricerca personale e partecipativa.

Adriana Cefaratti â€“ I paesaggi dellâ€™anima 

Pescarese, dipinge per passione e predilige lâ€™acrilico. Le sue opere evocano atmosfere naturali e intime legate al territorio abruzzese.

Duta Maria Claria â€“ Talento precoce 

Ha solo 13 anni, ma giÃ  si distingue come pittrice di icone bizantine, giovane stilista e schermitrice premiata. Una promessa sorprendente e poliedrica.

Concetta Daidone â€“ Ventâ€™anni di ricerca 

Originaria di Pineto, ha iniziato frequentando corsi serali. Oggi espone in tutta Italia, e' stata premiata a diverse mostre.

Porta avanti un percorso di continua evoluzione artistica.

Marco Gentile â€“ Tradizione di famiglia 

Sulmonese, cresciuto in un ambiente artistico influenzato dal padre e dallo zio pittori. Le sue opere sono un omaggio alle radici e alla memoria familiare.

Luigi Marchesani â€“ Lâ€™arte come vocazione

Di Cupello, autodidatta con una passione nata da bambino. Ha partecipato a numerose mostre locali, con uno stile personale e immediato.

Plinio Meriggiola â€“ Colori per rinascere 

Abruzzese, ha iniziato a dipingere come terapia. Le sue tele sono cariche di emozioni autentiche, testimoniando un percorso di rinascita e guarigione.

Florin Pantiru â€“ Dai numeri alla cera 

Ex studente di matematica, lavora in una fabbrica di candele. Dalla scultura in cera alle sperimentazioni con materiali vari, unisce razionalitÃ  e creativitÃ .

Lâ€™arte che nasce dalle persone 

Pescara Antica non Ã¨ stata solo una mostra, ma un intreccio di storie vere, di talenti.

 Unâ€™esperienza che ha celebrato lâ€™arte come linguaggio capace di raccontare il territorio attraverso le visioni personali di chi lo vive o lo scopre con occhi nuovi.

Del Bono, soddisfatto della partecipazione e dellâ€™interesse del pubblico, Ã¨ giÃ  al lavoro sulla prossima iniziativa culturale che interesserÃ  la nostra cittÃ .

Condividi su:

Seguici su Facebook