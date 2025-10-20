Torna dal 22 ottobre il corso di sceneggiatura alla Scuola Macondo

Torna per il secondo anno il corso di sceneggiatura organizzato dalla Scuola Macondo di Pescara, con inizio previsto per il prossimo 22 ottobre. Il percorso formativo, tenuto dallo sceneggiatore e autore Riccardo Mazza, si focalizzerÃ sull'adattamento e sulla ricerca dell'ispirazione narrativa. Le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale, il mercoledÃ¬ dalle 17:30 alle 19:30.

L'approccio didattico del corso prende le mosse dal presupposto che "senza una buona storia, non esiste alcuno strumento tecnico al mondo che possa mai salvare una sceneggiatura e di conseguenza un film". L'obiettivo Ã¨ proprio quello di aiutare i partecipanti a trovare l'ispirazione necessaria e a tradurla in un adattamento in forma di sceneggiatura di un racconto.

Il percorso formativo invita gli allievi a superare il blocco della "pagina bianca" cercando le storie in pagine giÃ scritte, per poi procedere a un adattamento fedele di racconti scelti come "esemplari". La formazione pratica sarÃ supportata dalla visione di sequenze cinematografiche, utili per imparare a costruire un personaggio, imbastire un buon dialogo, curare la messinscena e creare un conflitto credibile, anima di ogni drammaturgia.

Il docente Riccardo Mazza, professionista con un ricco curriculum in ambito narrativo e televisivo. Diplomatosi al Master in tecniche della narrazione della Scuola Holden e formatosi alla scuola di sceneggiatura Script della Rai, Mazza Ã¨ stato sceneggiatore di note serie TV come "Elisa di Rivombrosa", "I Liceali", "Benvenuti a tavola" e "I misteri di Laura". Negli ultimi anni, lavora come autore di documentari per Rai Storia e docufilm per Rai Documentari.