Millennials 2025 prosegue con il concerto di Luigi Di Cristofaro in Conservatorio

Mercoledì 22 ottobre alle 17.30 Millennials 2025 prosegue con il concerto del violoncellista Luigi Di Cristofaro. In programma, musiche di Johann Sebastian Bach, Nicola Marvulli e Gyorgy Ligeti. Il biglietto di ingresso al concerto costa 5€ e si terrà nella Sala Bellisario del Conservatorio "Luisa D'Annunzio", in Viale Muzii a Pescara.



Millennials, rassegna organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "L. Barbara" in collaborazione con il Conservatorio "L. D'Annunzio", si articola in sei appuntamenti che porterrano sul palcoscenico giovani musicisti legati al nostro territorio per nascita, adozione o formazione. Uno spazio importante, un segno tangibile dell'attenzione riservata a musicisti di grande talento ma già capaci di farsi notare, in molti casi, dalla critica e dal pubblico e di affermarsi come vincitori di concorsi prestigiosi.

Luigi Di Cristofaro, nato nel 2004, è laureando del biennio di violoncello presso il Conservatorio “L.D’Annunzio”. Si è esibito come solista nell’ensemble “I Violoncellieri”, con l’Orchestra Femminile del Mediterraneo nel 2017 e con I Musici di Parma nel 2018. Nel 2016, viene invitato da Giovanni Sollima in occasione del Ravenna Festival come violoncello solista nella Basilica di San Vitale a Ravenna. Partecipa alle attività formative e concertistiche dell’Avos Project.