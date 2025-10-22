Presentato il libro sulla storia dellâ€™Aurum in un secolo di storia pescarese

Domenica 19 ottobre la sala Dâ€™annunzio era gremita di persone curiose di conoscere il nuovo libro scritto da Licio di Biase con il prof. Lino Camillo Lucianetti. Lâ€™Aurum Ã¨ un edificio storico che rappresenta Pescara e la sua storia, comincia dallâ€™inizio del â€˜900 e ancora oggi la continua.

Licio Di Biase, estimatore e storico della cittÃ di Pescara, in collaborazione con Lucio Camillo Lucianetti ha presentato un nuovo testo dove con la storia di un importante edificio si racconta anche la storia della cittÃ ed in particolare del quartiere Pineta, con tutte le prospettive e lungaggini burocratiche che lâ€™hanno contraddistinta durante un secolo.

Lâ€™edificio ex Aurum fu costruito sullâ€™idea di uno spazio ad uso turistico balneare come era in uso in altre localitÃ italiane. Queste strutture erano chiamate Kursaal dal tedesco Kur, cura, e Saal, sala, e cosÃ¬ anche lâ€™edificio pescarese fu conosciuto fino a quando cambiÃ² totalmente la sua funzione e destinazione.

La storia di questo edificio segue dunque la storia del quartiere Pineta voluto per creare una zona della cittÃ di Pescara dove potevano essere costruiti villini e dove il turismo balneare poteva identificare il luogo con giardini e la pineta giÃ esistente.

Con il Kursaal nacque anche la chiesa Stella Maris e furono segnate le strade che percorrono ancora oggi la zona. Ma come tutte le i dee e i progetti la storia del Kursaal subisce molte variazioni dovute a cambio dei soggetti proponenti ed esecutori e nuove prospettive per lâ€™intera zona e anche per la cittÃ . Il progetto originario fu affidato allâ€™architetto Liberi che elaborÃ² anche il piano regolatore della Pineta.

La destinazione a sala da ballo, stabilimento balneare e intrattenimento durÃ² poco anche per la lungaggine e della costruzione. Lâ€™inaugurazione avvenne, comunque, il 14 agosto del 1910.

Il cambio di destinazione fu iniziato dopo la prima guerra mondiale quando lâ€™edificio fu dato alla famiglia Pomilio di Francavilla che non riuscÃ¬ a continuarne la destinazione originaria e cominciÃ², cosÃ¬, la nuova storia della struttura che venne destinata a distilleria del liquore Aurum.

Il nome Aurum fu dato da Gabriele Dâ€™annunzio che prese spunto dal latino Aurum, oro, e aurantium, arancia. La fabbrica ebbe notevole successo e fu conosciuta in tutta Italia per il prezioso liquore che venne promosso anche in bottiglie particolarmente accattivanti.

Lâ€™edificio, nel 1938, fu ampliato per accogliere la nuova destinazione e il progetto fu affidato allâ€™architetto Michelucci e poi allâ€™ing. Zeni. Il vecchio edificio Kursaal rimase intatto e fu costruita la corte in mattoni che ospitava la distilleria.

Con la nuova destinazione molti operai vennero assunti e furono costruite numerose abitazioni per la loro residenza e il quartiere Pineta si sviluppÃ² notevolmente.

Lâ€™impulso fu dato anche dalla costruzione della chiesa Stella Maris fortemente voluta dai residenti, nel 1925 fu posta la prima pietra, ma la costruzione cominciÃ² effettivamente nel 1933.

La distilleria continuÃ² la sua attivitÃ fino agli anni settanta quando il marchio fu venduto e la fabbrica chiuse i battenti trasferendosi altrove.

Oggi la fabbrica del delizioso liquore si Ã¨ trasformata nella fabbrica delle idee e anche per arrivare a questa nuova destinazione la storia Ã¨ stata piena di ostacoli economici e burocratici.

Lucianetti, durante lâ€™incontro, ha raccontato le peripezie che hanno portato ad avere la destinazione come oggi Ã¨ conosciuta.

Nel 1975, constatate le notevoli perdite del patrimonio della societÃ , il tribunale di Pescara conferÃ¬ ad un commercialista di Pescara Ernesto Degli Eredi, la gestione della liquidazione. La definitiva chiusura fu fatta nel 1979 e nel 1980 lâ€™amministrazione Provinciale di Pescara acquistÃ² lâ€™immobile per destinarlo a Conservatorio musicale e biblioteca Provinciale.

Ma la mancanza di fondi per la trasformazione della distilleria alla nuova destinazione fece vendere la struttura dallâ€™UniversitÃ Dâ€™Annunzio al Comune di Pescara che faticÃ² non poco a trovare i fondi per la ristrutturazione.

Dopo molti anni finalmente si arrivÃ² allâ€™effettivo acquisto della struttura e alla sua completa ristrutturazione, cosÃ¬ come oggi si presenta, e allâ€™utilizzo della stessa per manifestazioni di vario tipo sempre nellâ€™interesse collettivo.

Quindi, ad oggi, da Aurum fabbrica di unâ€™eccellenza locale, del famoso liquore, a Fabbrica delle Idee, la struttura edilizia Ã¨ un vero biglietto dâ€™ingresso della cittÃ di Pescara.