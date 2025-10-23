Premio Letterario “Luigi D’Amico - Parrozzo”: premiazione con il giornalista Domenico Iannacone

Domenica 26 ottobre, alle ore 10, nelle Salette Dannunziane del locale Ritrovo del Parrozzo - Locale Storico d’Italia (viale Pepe, 41) si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico Parrozzo”. Ospite d’eccezione dell’evento, giunto quest’anno alla VIII edizione, il giornalista Rai Domenico Iannacone, premiato con il riconoscimento “IDENTITÀ CULTURALE DEL NOSTRO TEMPO”.

Interverranno:

- Domenico Iannacone, giornalista Rai

- Giovanni D’Alessandro, scrittore e presidente di Giuria;

- Paola Di Biase D’Ilio, scrittrice e ideatrice del concorso;

- Pierluigi Francini, storico imprenditore pescarese, titolare dell’azienda D’Amico Parrozzo.

Nel corso della cerimonia, saranno assegnati i Premi per le sezioni Narrativa, Poesia, Identità culturale del nostro tempo, Opera prima, Società dell'immagine, Cultura e territorio e Premio Speciale della Giuria.

Un successo annunciato per questa ottava edizione, che ha raccolto oltre 100 volumi di saggistica e poesia, arrivati da tutta Italia. A comporre la giuria del Premio, il presidente D’Alessandro e le docenti Paola Di Biase D’Ilio, Diomira Mambella e Rossella Vlahov, docenti di materie letterarie.

Questi i vincitori dell’edizione 2025:

- Sezione Narrativa: Matteo Porru (Roma) - Premio Campiello Giovani 2019

- Sezione Poesia: Nico Mauro (Lecce)

- Identità culturale del nostro tempo: Domenico Iannacone (giornalista Rai)

MENZIONI

- Opera Prima: Valentina Ranieri (Perugia)

- Società dell’Immagine: Stefano Schirato (fotografo)

- Cultura e territorio: Associazione di Protezione Civile MODAVI (Presidente Bruno Bandini)

- Premio Speciale della Giuria: dott.ssa Nicoletta Di Gregorio (Presidente Eremo Dannunziano - San Vito Chietino)