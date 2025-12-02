Concorso fotografico "Tonino Di Venanzio": il 6 dicembre a San Valentino la premiazione dell’edizione 2025

Un viaggio tra volti e anime, dal bianco e nero profondo degli sguardi, ai colori accecanti degli abiti femminili, fino al tema dell’affetto, raccontato attraverso ricordi ed emozioni senza tempo.

Sono questi i temi del Concorso fotografico nazionale “Tonino Di Venanzio”, che sabato 6 dicembre celebra la sua 9° edizione a San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), ore 17:30, nella sala “Giannino Ammirati” (ingresso libero). Oltre 1.100 scatti provenienti da tutta Italia, per un totale di 300 autori partecipanti.

Questi i numeri della nona edizione del Premio, nato per rendere omaggio alla figura di Tonino Di Venanzio (1909-1982), originario di San Valentino, pioniere della fotografia d’autore in Abruzzo e testimone appassionato della vita quotidiana e rurale del primo Novecento. Le sue immagini, che spaziano dal Ventennio, al Dopoguerra, fino al boom degli anni ’60, rappresentano un patrimonio di inestimabile valore storico e umano, oggi raccolto in un archivio nazionale sotto tutela del Ministero dei Beni culturali.

L’edizione 2025 del concorso si articola in una sezione a tema libero, aperta a fotografie a colori, in bianco e nero o presentate in forma di portfolio, e in una sezione dedicata al tema “Affetto: il legame che ci unisce”.

La serata, che sarà condotta dall’attrice Tiziana Di Tonno, si divide in due momenti principali:

- la premiazione dei vincitori del concorso;

- il conferimento del Premio “Fotografo dell’anno”.

Quest’anno il riconoscimento andrà a Giovanni Bucci, fotografo abruzzese di riferimento, noto per il suo bianco e nero narrativo e per un lavoro dedicato da anni alla rappresentazione autentica di volti, comunità e paesaggi.

Il Premio nasce nel 2015 grazie alla volontà della famiglia Di Venanzio, con la preziosa sinergia tra l’Associazione culturale Tonino Di Venanzio, il Comune di San Valentino, con il patrocinio dell’associazione nazionale fotografica FIAF, del Consiglio regionale d’Abruzzo e del Comune di Pescara.

Il Premio gode del patrocinio ufficiale della FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e si avvale della consulenza tecnica di Franca Cauti, fotografa e curatrice di esperienza nel panorama nazionale.

Nel corso della serata, dopo un intermezzo musicale a cura del coro folkloristico locale “Sa’ Mmalindine”, sarà presentato il Calendario Di Venanzio 2026, realizzato con una selezione di fotografie di Giovanni Bucci. Ci sarà anche un momento dedicato a Carlo Di Venanzio, figlio di Tonino, e ideatore del concorso, per ricordare la sua visione e il suo modo di vivere la fotografia, come atto d’amore verso il proprio tempo e la propria terra.

Partner dell’evento: Hoya Lens Italia, Di Venanzio Optical, Konus, Confetti Pelino, Regis Resort e Case Vacanze Piccolo Paradiso.

Questi i vincitori del concorso fotografico “Tonino Di Venanzio” Premio 2025:

- 1° Premio tema libero colore: Bruno Madeddu, “Al Tempio 24” - 2024

- 1° Premio tema libero bianco nero: Giulio Montini, “Bangladesh” - 2024

- 1° Premio “Affetto, il legame che ci unisce”: Fausto Meini, “Insieme” - 2024

- Migliore Autore assoluto: Giulio Montini, “Il Bacio” - 2023

- Premio Giovani sguardi: Chiara Tupone, “Mani Giunte, Cuori Uniti” - 2025

- Menzione speciale Portfolio tema libero: Monica Abbiatico - Cristina Corsi

- Menzione speciale Portfolio tema “Affetto”: Sara Morgia - Paola Sogliani