La Biblioteca del Consiglio regionale presenta il libro di Angelo Piero Cappello "Il Santo e il Poeta"

Una ‘guida panoramica’ sulle influenze del Santo di Assisi sul Poeta di Pescara.

Con queste parole, l’autore Angelo Piero Cappello, avvisa i lettori del volume “Il Santo e il Poeta. Mito e rito di Francesco in Gabriele d’Annunzio”: non è un saggio critico, assicura.

Il libro sarà presentato mercoledì 10 dicembre, alle ore 17, nella Sala della vetrata di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila. L’evento è organizzato dalla Biblioteca del Consiglio regionale dell’Abruzzo “Giuseppe Bolino” e promosso dalla Presidenza del Consiglio.

L’opera, pubblicata da Ianieri edizioni, contiene un intermezzo critico di Pietro Gibellini.

L’autore, Angelo Piero Cappello, dialogherà con il poeta Davide Rondoni, già presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026). Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, porterà i saluti istituzionali e con lui l’assessore regionale all’Istruzione e alla Cultura, Roberto Santangelo.

Il volume mostra come motivi, simboli e suggestioni francescane attraversino l’immaginario dannunziano, trasformando il mito letterario in rito esistenziale e vuole essere spunto di ricerca su una delle figure più importanti e centrali della letteratura italiana del Novecento. (red)