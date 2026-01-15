Spoltore celebra il dialetto abruzzese: Lectio della professoressa Daniela Dâ€™Alimonte in Comune

Spoltore celebra la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali con una prestigiosa lectio dedicata alla valorizzazione del patrimonio linguistico territoriale. L'evento, che vedrÃ la partecipazione della professoressa Daniela Dâ€™Alimonte, si terrÃ sabato 17 gennaio, alle ore 17, nella Sala Consiliare del Comune, ponendo al centro del dibattito la ricchezza culturale del dialetto abruzzese.

L'apertura della manifestazione sarÃ affidata ai saluti istituzionali del Sindaco Chiara Trulli, seguiti dal contributo dell'Assessore all'Istruzione Francesca Sborgia. Successivamente, l'Assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico introdurrÃ i lavori, offrendo al pubblico un'occasione di riflessione sul valore identitario e storico delle radici locali attraverso il dialogo con gli ospiti presenti.

La sessione magistrale sarÃ curata dalla docente, volto noto della ricerca sulle lingue locali, che condividerÃ con il pubblico i suoi studi in occasione dell'appuntamento dal titolo "Il dialetto abruzzese, caratteristiche, vitalitÃ e usi sociali": attraverso un'analisi rigorosa, la docente illustrerÃ l'evoluzione del vernacolo, analizzandone la struttura e la persistente rilevanza comunicativa nelle dinamiche sociali contemporanee.

In merito all'iniziativa, la Professoressa D'Alimonte e Dirigente dell'I.C Pescara 10 ha dichiarato: "Il dialetto non Ã¨ un relitto del passato, ma un codice vivo che continua a plasmare la nostra percezione del mondo e i nostri legami comunitari. Celebrare questa giornata significa riconoscere la dignitÃ di un codice linguistico che custodisce la memoria storica e l'anima piÃ¹ autentica del popolo abruzzese, offrendoci ancora oggi strumenti preziosi per interpretare la nostra identitÃ ".