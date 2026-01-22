La musica per il cinema da Piazzolla a Morricone con la Nuova Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni"

Venerdì 23 gennaio, alle 21, la stagione musicale della "Luigi Barbara" presenta il concerto della Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, diretta da Massimo Belli e con il violinista Lucio Degani e il fisarmonicista Gianni Fassetta come solisti: il programma è intitolato "La Musica del Cinema da Astor Piazzolla ad Ennio Morricone" e prevede musiche di Bacalov, Morricone, Piazzolla, Rota, Gardel, Williams e Piovani, tratte dalle colonne sonore di film indimenticabili.

Il concerto della Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” è organizzato nell’ambito della sezione programmatica Circolazione Musicale in Italia 2025 del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e si terrà al Teatro Massimo di Pescara con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.