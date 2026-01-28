Premio regionale "RATI immagina il futuro” in memoria di Giovanni Di Fonzo, seconda edizione al via

RATI, Rete di abruzzesi per il talento e l’innovazione promuove la seconda edizione del Premio regionale “RATI IMMAGINA IL FUTURO” in memoria di Giovanni Di Fonzo, fondatore e presidente dell’associazione, operante in Abruzzo dal 2011.

Dopo il successo dell’edizione del 2025, il Premio torna con l'obiettivo di offrire l’opportunità a gruppi di studenti di lavorare insieme per sviluppare un progetto finalizzato a migliorare la propria comunità locale. In particolare, il concorso vuole incoraggiare le ragazze e i ragazzi a identificare un problema presente nel territorio e proporre una soluzione concreta.

Con la presentazione del progetto, gli studenti potranno vivere un’esperienza arricchente non solo sotto il profilo formativo personale ma potranno anche conoscere meglio e approfondire il territorio e le comunità di cui fanno parte.

L’iniziativa è destinata a docenti e studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e delle classi prime o seconde degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

In occasione della giornata di premiazione, i primi cinque classificati avranno l’opportunità di presentare i loro progetti a una platea di stakeholders potenzialmente interessati alla realizzazione delle idee presentate.

I premi consistono in una somma di denaro da spendere per l’acquisto di beni e servizi per la formazione degli studenti coerente con il progetto presentato.

Eccoli in dettaglio:

Miglior progetto

Classi terze e quarte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado

1°Classificato: € 1000; 2°Classificato: € 800; 3°Classificato: € 500.

Classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle Classi prime e seconde degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)

1°Classificato: € 1000; 2°Classificato: € 800; 3°Classificato: € 500.

A questi premi si aggiungono tre premi speciali: per la Comunicazione, per la Sostenibilità ambientale, per l’Innovazione Tecnologica.

La segreteria del Premio è a disposizione per informazioni ed assistenza.

RATI E-mail: info@rati.eu

Date da ricordare

16 Aprile 2026 – Data invio progetto

11 Maggio 2026 - Data proclamazione finalisti

Maggio/Giugno 2026 – Data Premiazione Finale