Università 'd'Annunzio', la professoressa Angela Di Baldassarre nel Consiglio Scientifico del CNR

La Professoressa Angela Di Baldassarre, Professore Ordinario di Anatomia Umana presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, nonché Delegata del Rettore alla Didattica di Ateneo, è stata nominata quale componente del Consiglio Scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che annovera dieci scienziati e docenti di tutta Italia.

Il provvedimento, firmato dal Presidente del CNR, Andrea Lenzi, riguarda il quadriennio iniziato il 2 febbraio 2026.