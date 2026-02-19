ColibrÃ¬ Ensemble: al Flaiano il Requiem di Mozart in collaborazione con la Scuola dellâ€™Opera del teatro comunale di Bologna

Tante novitÃ ed emozioni in un solo concerto: sabato 21 febbraio, alle 19 allâ€™Auditorium Flaiano di Pescara, il ColibrÃ¬ Ensemble porta in scena il Requiem di Mozart, capolavoro assoluto della storia della musica. Il concerto, tra i piÃ¹ importanti del calendario del ColibrÃ¬ per questo 2026, sarÃ lâ€™occasione per avviare la prestigiosa collaborazione con la Scuola dellâ€™opera del Teatro comunale di Bologna. Sul palco del Flaiano, insieme ai musicisti del ColibrÃ¬, saliranno le quattro voci soliste dellâ€™autorevole Scuola dellâ€™Opera di Bologna: la soprano Anna Cimmarrusti, il mezzosoprano Chiara Scannapieco, il tenore Kazuki Yoshida, il basso Huigang Liu.

Â«Quella con la Scuola dellâ€™Opera del Teatro comunale di Bologna Ã¨ una preziosa ed interessante sinergia - racconta il direttore artistico Andrea Gallo - che ci permetterÃ di mantenere la qualitÃ che da sempre contraddistingue la nostra orchestra e, al tempo stesso, di dare spazio a nuove generazioni di cantanti. Ringrazio la responsabile della Scuola, Turchese Sartori, per aver accettato con entusiasmo questa collaborazioneÂ».

E câ€™Ã¨ unâ€™altra importante novitÃ : nel corso del concerto, lâ€™orchestra si troverÃ per la prima volta sul palcoscenico insieme al Coro del ColibrÃ¬ Ensemble, una delle novitÃ piÃ¹ attese del cartellone. Un coro costituito per lâ€™occasione e curato dal maestro Christian Starinieri, con lâ€™obiettivo di affiancare lâ€™orchestra mantenendo le caratteristiche, lo stile e lâ€™approccio musicale tipici del ColibrÃ¬.

Anche in questa occasione lâ€™orchestra salirÃ sul palcoscenico senza direttore e la profonditÃ della partitura, lâ€™emotivitÃ sprigionata da ogni nota di questo capolavoro, lasciano preannunciare una serata davvero emozionate.

I biglietti sono acquistabili online sul sito Diyticket.it oppure presso i punti vendita in cittÃ o presso la sede dellâ€™orchestra al Santangelo Outlet Village.

Per info: 328.3638738 - colibriensemble.it - diyticket.it

Punti vendita:

- Cartolibreria Bovio - Viale Bovio, 126 Tel. 085 4225735

- Centro Abaton - Via Caravaggio, 127 Tel. 085 382125

- Santangelo Outlet Village (sede) Tel. 328 3638738