Lo spettacolo "November" con Luca Barbareschi e Chiara Noschese rinviato ad aprile

Le due repliche di "November", spettacolo con Luca Barbareschi e Chiara Noschese, in programma martedÃ¬ 3 e mercoledÃ¬ 4 marzo, sono state rimandate a martedÃ¬ 28 aprile e mercoledÃ¬ 29 aprile al Teatro Massimo di Pescara.

Lo spettacolo Ã¨ inserito nella stagione teatrale della SocietÃ del Teatro e della Musica "Luigi Barbara": i titoli di ingresso, sia gli abbonamenti che i biglietti, restano validi per le nuove repliche. Si invitano coloro che sono giÃ in possesso dei titoli di ingresso a prendere visione sul sito ufficiale della nuova assegnazione dei posti per lo spettacolo: https://socteatromusica.it/november-rinviato-ad-aprile-le-assegnazioni-dei-posti-per-le-due-repliche.

Da oggi sono di nuovo disponibili i biglietti per le nuove date di "November", sia nei nostri uffici di Via Liguria, 6 a Pescara che su Ticketone. Restano regolarmente programmati gli spettacoli "Un Sogno a Istanbul" (17-18 marzo 2026) e "Dante fra le Fiamme e le Stelle" (26-27 marzo 2026) e aperte le prevendite per lâ€™acquisto dei biglietti.