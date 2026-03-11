Libri: Eliana D'Onofrio presenta a Città Sant'Angelo “Non ho paura di Jack”

Venerdì 20 marzo alle 18, nell'Oratorio della Madonna della Pace a Città Sant'Angelo, verrà presentato il romanzo di Eliana D'Onofrio (foto) “Non ho paura di Jack”, con la prefazione di Massimo Pasqualone. L'incontro è organizzato da Alessia e Barbara Di Giampietro, imprenditrici della Di Giampietro snc, azienda che si è sempre distinta per la sua profonda sensibilità sociale e che crede fermamente che il suo ruolo non si limiti alla semplice vendita di materiali edili, ma si estenda al supporto di iniziative che abbiano un impatto positivo sulla comunità per lasciare un segno tangibile nella vita delle persone. La biblioteca che ospiterà la presentazione è stata, infatti, allestita dalle due imprenditrici. Non ho paura di Jack è stato già presentato in diverse città, tra cui Pescara, Roma, Avezzano, Lanciano, Francavilla e Chieti.

Nella prefazione, Massimo Pasqualone scrive: “Eliana D’Onofrio, in questo nuovo libro, ci propone, attraverso la visione multipla di vite sofferenti, la possibilità di dire il negativo, di raccontare le storie nella storia con una malinconia di fondo che è la consapevolezza che le storie narrate vanno in quella direzione, che la Storia le accoglie e le accoglie un tempo di sospensione del giudizio, perché il narratore racconta e non giudica, illustra giornalisticamente e direi quasi cinematograficamente, il fatto che ogni volta si carica di emozione. In queste pagine, però, oserei dire che si insinua una caducità dei sentimenti, delle emozioni, una labilità delle relazioni, che sfaldano le granitiche certezze di ognuno e di ciascuno”.

Vincitrice del Premio Adriatico 2025 per la letteratura per la Regione Abruzzo, del Premio Endas Cultura, Eliana D’Onofrio ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera. I suoi libri sono stati presentati in tutta Italia e anche a Londra. Da sempre appassionata di pittura e delle diverse forme d’arte, ha conseguito il titolo di grafico illustratore. Il suo primo romanzo, Viola, l’amore secondo me, liberamente ispirato alla figura della nonna, ha ricevuto importanti premi, tra cui il Premio Antonio Galasso 2024, il Premio Luca Romano, il Premio Ut pictura poesis, il Premio Città di Cefalù 2024, il Premio Francavilla Urban Festival, il Premio Parole e vita e il Premio Caravaggio.