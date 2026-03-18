“Ifigenia. Chiamatemi figlia, non vittima” al Teatro Cordova venerdì 20 marzo

Andrà in scena nel Teatro Cordova, in viale Bovio 452 a Pescara, lo spettacolo “Ifigenia. Chiamatemi figlia, non vittima”, della compagnia teatrale Kairos. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle ore 21.

“L’Ifigenia in Aulide di Euripide è l’opera in cui gli uomini agiscono secondo la volontà divina, la quale a sua volta rispecchia la voglia di potere insita negli umani”, spiega il regista Armando Fragassi, “gli dei intervengono per mettere riparo al caos che gli uomini hanno creato ma nulla possono contro la loro volontà di fare guerra ai troiani, visti come inferiori. Una storia che si ripeterà nei secoli”.

Gli attori in scena sono Angela Salvatore nel ruolo della protagonista, Valentina Cirone, Daniele Di Fiore, Alessandro Barone, Arnaldo Fioriti, Maria Catamo, Arianna Costantini, Laura D’Arpizio, Mara Di Sano, Eleonora Febbo, Francesca Merli. La voce narrante è di Lorenzo Marvelli, audio e luci a cura di Federico Barbetta.

In occasione dell’evento sarà allestita la mostra fotografica curata da Stefano Schirato e dai suoi allievi, dedicata al backstage del laboratorio teatrale alla base dello spettacolo. I lavori di Schirato sono stati pubblicati da New York Times, National Geographic, Le Figaro, per citarne alcuni. Info e prenotazioni al numero 328/6558816, anche via WhatsApp.