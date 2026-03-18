Il grande cinema approda a Spoltore: la storia del doppiaggio di Gerardo Di Cola in Biblioteca

Le voci piÃ¹ iconiche del cinema italiano si incontrano a Spoltore per un appuntamento dedicato alla grande storia del doppiaggio. GiovedÃ¬ 19 marzo alle ore 17.30, la Biblioteca "Piero Angela" ospiterÃ l'evento "La Storia delle Grandi Voci a Spoltore", un momento di alto profilo culturale che vedrÃ la donazione ufficiale dei volumi di Gerardo Di Cola al patrimonio librario della cittÃ . Storico del doppiaggio di fama internazionale e giÃ insignito del "CiattÃ¨ dâ€™Oro", massimo riconoscimento della CittÃ di Pescara, Di Cola ha compiuto un percorso unico: laureato in Fisica con una tesi sulle stelle del firmamento, ha scelto di dedicare la sua vita alle "stelle" delle sale cinematografiche, ricostruendo una cronaca del doppiaggio mai scritta prima. Con questo gesto di generositÃ , la biblioteca di Spoltore diventa oggi un punto di riferimento fondamentale per gli studiosi e gli appassionati della settima arte.

Ospite dâ€™onore della serata sarÃ Franco Mannella, attore e doppiatore d'eccellenza nonchÃ© fondatore dellâ€™accademia Arotron di Pianella. Mannella, una delle voci piÃ¹ amate del panorama attuale, dialogherÃ con Di Cola ripercorrendo le tappe di una carriera che ha visto l'autore pescarese documentare le vite di giganti come Lydia Simoneschi e Gualtiero De Angelis, e analizzare il rapporto con la voce di maestri quali Fellini, Flaiano e Anna Magnani. Lâ€™incontro offrirÃ una prospettiva privilegiata su una professione che vede lâ€™Italia primeggiare nel mondo, arricchita dall'eclettica esperienza di Di Cola, che spazia dalla cinematografia underground alle collaborazioni con la Regione Abruzzo, fino alle recenti e innovative riflessioni sul dialogo tra creativitÃ umana e intelligenza artificiale.

Il programma prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, seguiti dall'intervento di Nada Di Giandomenico, Assessore alla Cultura, che sottolineerÃ l'importanza di accogliere un fondo librario cosÃ¬ prestigioso, frutto di decenni di ricerca e passione. La conduzione del dibattito sarÃ affidata alla Dott.ssa Cinzia Varone, anima della biblioteca spoltorese, che coordinerÃ gli interventi per offrire al pubblico un racconto completo: dalle esperienze come docente di Matematica e Fisica alla comparsa nel film "Roma" di Federico Fellini, fino ai numerosi premi internazionali ricevuti per i suoi documentari, cosÃ¬ la figura di Di Cola emerge come quella di un intellettuale profondamente legato alla sua terra d'Abruzzo, capace di unire il rigore scientifico alla magia del racconto cinematografico.

L'iniziativa rappresenta un tassello prezioso nel percorso di valorizzazione culturale promosso dall'Amministrazione Comunale che invita la cittadinanza a scoprire il fascino delle "Grandi Voci" e l'ereditÃ di un autore che ha saputo fermare il tempo attraverso la memoria sonora del nostro cinema.