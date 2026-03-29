Spoltore celebra la grande narrativa: Vito di Battista presenta "Dove cadono le comete"

GiovedÃ¬ 2 aprile, alle ore 16:30, la Biblioteca Comunale "Piero Angela" di Spoltore si conferma epicentro della cultura regionale ospitando un appuntamento di eccezionale rilievo voluto dall'Associazione Accademia degli Insepolti con il Patrocinio del Comune di Spoltore. Nellâ€™ambito della prestigiosa Rassegna di Saggistica Letteraria 2026, verrÃ presentato l'ultimo romanzo di Vito di Battista, "Dove cadono le comete", edito da Feltrinelli.

L'opera arriva al pubblico forte della candidatura al Premio Strega 2026, proposta da Maria Ida Gaeta con una motivazione che ne loda la lingua raffinata, capace di trovare un equilibrio perfetto tra dialetto e italiano, trasfigurando la vita reale in pura letteratura. Il romanzo si configura come una saga familiare atipica e potente, ambientata in un Abruzzo del 1938 sospeso tra realtÃ e mito. Sulla costa dei trabocchi, a trecento gradini sul mare, la storia di Bianca si intreccia con quella di un borgo che si fa specchio dellâ€™intera nazione.

Attraverso le vicende di una famiglia complessa â€” composta dal padre Olimpo, impiegato all'anagrafe e poeta per passione, e dalle due madri Anita ed Emma â€” il racconto attraversa le ferite della Seconda guerra mondiale, gli scontri sulla Linea Gustav e l'occupazione, arrivando fino alla rinascita degli anni Settanta, quando i segreti del passato riemergono per cambiare il destino dei sopravvissuti.

La cifra stilistica di Di Battista, giÃ vincitore del prestigioso Premio Iannas con il precedente lavoro, emerge in una lingua profondamente incarnata. La sua scrittura ascolta e restituisce, fondendo il realismo magico con la tensione verista in un racconto condiviso di cura e perdono. Nato nel 1986 e cresciuto proprio in un paese d'Abruzzo "a trecento gradini sul mare", l'autore trasfonde nelle pagine l'autenticitÃ delle radici e il rigore degli studi in Letterature Comparate proseguiti tra Firenze e Bologna.

Lâ€™evento si aprirÃ con i saluti istituzionali del sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e dell'Assessore alla Cultura, Nada di Giandomenico. SeguirÃ lâ€™intervento di Romina Di Zio, Presidente dell'Accademia degli Insepolti. A dialogare con lâ€™autore sarÃ la giornalista Alessandra Renzetti. Per l'occasione, il book corner dedicato sarÃ curato dalla libreria Giunti al Punto del Centro Commerciale L'Arca di Spoltore. L'ingresso Ã¨ libero.