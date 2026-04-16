"November", la stagione della "Luigi Barbara" si chiude con il ritorno a Pescara di Barbareschi e Noschese

La stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara": si completa con le due repliche di "November", testo di David Mamet interpretato da Luca Barbareschi e Chiara Noschese per la regia di Chiara Noschese. Lo spettacolo è in programma martedì 28 aprile e mercoledì 29 aprile al teatro Massimo.

Luca Barbareschi e Chiara Noschese tornano a Pescara con "November", una macchina comica perfetta, con cambi di ritmo continui e ripartenze spiazzanti, dove ogni battuta è un colpo ben assestato. Un testo all'insegna dell'umorismo cinico e affilato, tipico dello stile di David Mamet con dialoghi asciutti e spudorati cuciti da una dinamica impetuosa e travolgente. "November" è come «un circo a tre piste dove tutto è lecito pur di continuare ad avere potere e soldi, rivela Chiara Noschese nelle note di regia. Il protagonista, il Presidente Charles Smith, è un equilibrista di professione, feroce ma buffo, vulnerabile e capriccioso, tenero e impietoso, al centro di quel circo di spudorata venalità, dove tutto è concesso».

Ambientata nel novembre dell’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, “November” segue il presidente uscente Charles Smith le cui possibilità di rielezione sono minate da un calo dei consensi, da fondi sempre più scarsi e dalla minaccia di una guerra nucleare imminente. Nonostante tutto sembri andare contro di lui, mentre il suo staff ha già gettato la spugna e sua moglie si sta preparando per la sua vita post-Casa Bianca, Smith non è ancora pronto a mollare. Con una serie di mosse audaci ed un evento pubblico inaspettato – il perdono di due tacchini da graziare dalla macellazione prima del Giorno del Ringraziamento – il presidente tenta di riacquistare la fiducia del pubblico e di salvare la sua carriera.

I titoli di ingresso, sia gli abbonamenti che i biglietti, restano validi per le nuove repliche. I biglietti per le nuove date di "November" sono disponibile nei nostri uffici di Via Liguria, 6 a Pescara che su Ticketone. Si invitano coloro che sono già in possesso dei titoli di ingresso a prendere visione sul sito ufficiale della nuova assegnazione dei posti per lo spettacolo: https://socteatromusica.it/november-rinviato-ad-aprile-le-assegnazioni-dei-posti-per-le-due-repliche.