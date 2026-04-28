Il Maggio dei Libri 2026 con “Colazionando con l’autore”

Al via "Colazionando con l'autore": libri, caffè e chiacchiere con I Borghi Della Riviera Dannunziana presso il Ritrovo Del Parrozzo in via Pepe 41 a Pescara.

Un ciclo di incontri che si terranno ogni domenica del mese di maggio alle ore 9,30 pensato per chi ama iniziare la giornata con una buona colazione e una buona lettura.

L'evento è stato incluso dall'amministrazione comunale di Pescara per "Il Maggio dei Libri 2026" ed ha il patrocinio dell'assessore alla cultura Maria Rita Carota.

Un autore e un giornalista si ritroveranno allo stesso tavolo per una chiacchierata informale. Niente palchi o discorsi accademici, solo il racconto di un libro, aneddoti e curiosità, condivisi davanti a una brioche e un cappuccino.

Gli appuntamenti prenderanno il via domenica 3 maggio alle ore 9,30 nella Sala Dannunziana con Lucia Guida per poi proseguire:

domenica 10 maggio con Palma Maria Carlone ,

, domenica 17 maggio con Francesca Di Giuseppe ,

, domenica 24 maggio con David Ferrante ,

, domenica 31 maggio con Silvia Di Lorenzo.

Tutti gli appuntamenti verranno moderati da Alessandra Melideo.

"Vogliamo riportare la cultura alla sua dimensione più umana e quotidiana. Un incontro dove il confine tra chi scrive e chi legge si annulla nel rito della colazione” le parole del presidente dell’associazione Borghi Della Riviera Dannunziana Antonio Fagnani.

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini curiosi e agli amanti dei libri che cercano un modo diverso e stimolante per iniziare la domenica.