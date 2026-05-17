Imparare le lingue per aprirsi al futuro: alla “d’Annunzio” ripartono i corsi del CLA

A partire dal 28 maggio riprendono i corsi di lingue straniere del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. L’offerta formativa, erogata interamente online sulla piattaforma Microsoft Teams, è pensata per accompagnare gli iscritti in un percorso progressivo di apprendimento. I corsi, strutturati secondo gli standard europei del QCER, coprono un’ampia gamma di lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano per stranieri, serbo-croato, arabo, russo e cinese. Le attività didattiche sono affidate a docenti madrelingua con consolidata esperienza e competenze specifiche nell’insegnamento linguistico.

Sono previste condizioni agevolate per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e delle ASL, oltre che per assegnisti di ricerca, borsisti, docenti delle scuole, dipendenti delle cooperative Biblos, Leonardo e Cineca, personale delle forze armate e delle forze dell’ordine. Per aziende, enti, pubbliche amministrazioni e gruppi numerosi è possibile attivare percorsi formativi personalizzati. I corsi offrono una solida preparazione per le principali certificazioni linguistiche internazionali, fondamentali per distinguersi in ambito accademico e professionale: certificazioni Cambridge e IELTS per l’Inglese, Alliance Française per il Francese, Instituto Cervantes per lo Spagnolo. Goethe-Institut per il Tedesco e la certificazione CILS riservata all’Italiano per stranieri.

Indipendentemente dal livello di partenza, i corsi sono aperti a chiunque desideri migliorare le proprie competenze linguistiche e ottenere una certificazione riconosciuta dal MUR a livello internazionale. A conclusione dei corsi, è previsto il rilascio di un attestato che certifica il livello raggiunto. La scadenza delle iscrizioni è stata fissata per il 15 maggio prossimo.

“Padroneggiare le lingue - sottolinea la professoressa Lorella Martinelli, Direttrice del CLA della d’Annunzio - significa investire concretamente nel proprio futuro. Le certificazioni linguistiche rappresentano un valore aggiunto per il curriculum e per il percorso professionale. Il Centro Linguistico di Ateneo punta a offrire percorsi formativi di qualità, pensati per promuovere uno sviluppo concreto delle abilità linguistiche e una padronanza comunicativa efficace”.