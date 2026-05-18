"The Comedy Parte Seconda", il nuovo capitolo del progetto letterario firmato dal 17enne pescarese Armando Di Bucchianico

Aperti ufficialmente alle ore 02:00 del mattino di venerdì 15 maggio, i preordini di "The Comedy Parte Seconda" hanno polverizzato i primi record, superando la quota di 500 copie vendute nel giro di pochissime ore nella stessa giornata.

Un debutto fulmineo che conferma la straordinaria attenzione internazionale attorno al progetto letterario firmato dal diciassettenne di Pescara Armando Di Bucchianico e pubblicato dall'etichetta indipendente DiBuAr Books.

Il nuovo e attesissimo volume, secondo capitolo della saga The Comedy e dodicesima pubblicazione dell’autore, la cui uscita ufficiale nelle librerie è prevista per il prossimo 25 giugno, godrà di una distribuzione massiccia su scala globale, coprendo simultaneamente 17 Paesi e venendo tradotto in ben 13 lingue. Questo nuovo exploit commerciale non fa che consolidare l'incredibile fenomeno generato da "The Comedy Parte Prima", opera d’esordio del progetto che ha debuttato ufficialmente in libreria e sugli store online lo scorso 25 marzo. Ad oggi, la prima parte ha totalizzato l'impressionante cifra di oltre 30.000 copie vendute solo nella fase di preordine. Il travolgente riscontro commerciale è andato di pari passo con un successo di pubblico dal vivo altrettanto significativo. Il viaggio di "The Comedy Parte Prima" era iniziato lo scorso marzo con una memorabile presentazione a Francavilla al Mare, in un evento che ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Comune di Francavilla al Mare. Da lì, l'autore ha intrapreso un ambizioso tour mondiale che ha toccato altre 15 città, registrando una partecipazione straordinaria e totalizzando quasi 20.000 spettatori complessivi. Dietro a questo caso editoriale c'è la mente e la penna di Armando Di Bucchianico. A soli 17 anni, l'autore pescarese è riuscito a costruire un impianto letterario e un'infrastruttura distributiva imprenditoriale, tramite la propria realtà DiBuAr Books, capaci di competere con i grandi colossi del settore, dimostrando come una visione artistica solida e una forte determinazione possano intercettare il gusto del pubblico globale partendo proprio dal territorio abruzzese. Con l'apertura travolgente dei preordini di "Parte Seconda", Di Bucchianico si attesta definitivamente come una delle realtà più fresche, innovative e di successo del panorama letterario contemporaneo, portando il nome di Pescara e dell'Abruzzo alla ribalta internazionale.

“Il mio libro invita a riflettere sul poco tempo che abbiamo a disposizione qui sulla terra, senza la certezza che ci sia qualcosa dopo la morte, e esorta a rubare alla vita tutto ciò che essa ha di bello da offrire. Io l’ho fatto. I numeri di questo libro dimostrano come molte altre persone oltre a me la pensino allo stesso modo e questo, in un presente sempre più privo di libertà, mi regala speranza. Perché c’è ancora la libertà più importante di tutte: quella di sognare” dice Armando Di Bucchianico sul successo dei preordini di “The Comedy Parte Seconda”.