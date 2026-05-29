Libri: Annalisa Potenza presenta “Educazione emotiva nella società e nella scuola – Idee e proposte”

Domenica 14 giugno alle ore 18.30, nel teatro Cordova in viale Giovanni Bovio 452, avrà luogo la presentazione del libro “Educazione emotiva nella società e nella scuola – Idee e proposte” (Editrice Sigraf), scritto da circa ottanta autori del movimento culturale 'Creazionismo per una nuova era'. Presenta la giornalista Monica Campoli. Saluti della consigliera comunale Valeria Toppetti. Interventi a cura di Annalisa Potenza, Massimo Pasqualone, Pio Giovanni Sangiovanni, Davide Mastroianni, Giulia Di Giampaolo, Teresa Maria Di Santo, Beniamino Cardines, Assunta Di Basilico, Patrizia Splendiani e Daniela D’Alimonte.

Letture di Alessandra Melideo, Giancarlo Prosperi, Annalisa Piermattei, Giulia Madonna, Mara Motta, Sandra De Felice, Manuela Di Dalmazi, Alessandra Della Quercia, Annamaria Di Lorenzo, Arianna Mattozzi, Rosa Maria Binni, Francesco Di Rocco, Miriam Giuliani, Marco Tabellione, Annarita Pasquinelli e Sabrina Galli. Proiezione di un cortometraggio a cura di Teresa Maria Di Santo. Intermezzi musicali di Massimo Giuliano e Raffaele Rubino. Ospite il professor Pio Giovanni Sangiovanni, presidente dell’And (Associazione nazionale docenti). Ingresso libero.

Il libro nasce dal desiderio di divulgare l’Educazione emotiva nella società e nella scuola alla luce dei grandi cambiamenti che il mondo sta attraversando. I membri del movimento Creazionismo per una nuova era, nato per iniziativa della professoressa di Pescara Annalisa Potenza, sono tra coloro che hanno contribuito, mediante alcune iniziative, all’approvazione della legge che, nel febbraio 2025, ha introdotto l’Educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado, insieme al dottor Stefano Centonze, presidente dell’Artedo, e alla dottoressa Rosanna Schiralli, fondatrice della Rete delle scuole dell’empatia. Attualmente i membri del movimento desiderano attivarsi affinché l’educazione emotiva diventi materia.

A seguire l’elenco degli autori: Tiziana Iozzi, Davide Mastroianni, Annarita Iannetti, Laura Appigniani, Antonella Chiaversoli, Antonella Caggiano, Monica Campoli, Raffaele Rubino, Cinzia Angela Seddone, Giulia Madonna, Orietta Sfera, giornalista, Nadia Taddeo, Bruno Nasuti, Laura D’Intino, Mara Motta, Patrizia Splendiani, Beniamino Cardines, Manuela Di Dalmazi, Alessandra della Quercia, Nicoletta Crisante, Helena Bozzi, Annamaria di Lorenzo, Nadia Taddeo, Alessandro de Cerchio, Giulia di Giampaolo, Francesco Di Rocco, Francesca di Giuseppe giornalista, Assunta Di Basilico, Oscar D’Angelo, Roberta Vianale, Miriam Giuliani, Alessio Scancella, Daniela D’Alimonte, Marco Tabellone, Silvia Di Luzio, Carla Ceraso, Giancarlo Prosperi, Sandra de Felice, Concetta Di Giglio, Rosy Siani, Arianna Mattozzi, Simona Novacco, Annamaria Valletto, Enzo Dossi De Gregoris, Anna Di Russo, Flora Amelia Suarez, Alessandro Schiamone, Gabriella delle Vedove, Annarita Pasquinelli, Sabrina Galli, Giandomenico Silvestrone, Rosamaria Binni, Massimo Pasqualone, Alessandra Melideo, Luciano Zampini, Anna Rita Iannetti, Angela Miceli, Maria Luisa Orlandi Gabriella Ciaffarini, Francesca Patitucci, Sandra De Felice, Davide Mastroianni, Rossella Caldarale, Rosanna Schiralli, Annalisa Piermattei, Pio Giovanni Sangiovanni, Imelda Tiriticco, Rosetta Clissa, Renato Di Pane, Sonia Marziani, Alessia Tenerelli, Clelia Vitagliano, Daniela Ricciardi, Lucio Morelli, Valentina Di Girolamo, Patrizia Fedele, Teresa Mirabella, Roberto Scannella, Luciana Paolucci, Claudio De Gregorio, Anna De Fulviis, Stefano Cutilli, Ettore Le Donne, Anna Seccia, Laura D’Intino, Patrizia Restinetti, Francesco Minniti, Teresa La viola, Marcello Specchio, Violetta Mastrodonatoni.