Grande successo per la presentazione del libro “L’Educazione emotiva nella scuola e nella società”

Ieri pomeriggio, nel teatro Cordova, si è tenuta la presentazione del libro “L’Educazione emotiva nella scuola e nella società – Idee e proposte” (Editrice Sigraf), un insieme di saggi scritti da circa ottanta autori del movimento culturale “Creazionismo per una nuova era” fondato dalla professoressa pescarese Annalisa Potenza. A presentare l’evento è stata la giornalista Monica Campoli. Ha portato i suoi saluti la consigliera comunale di Pescara Valeria Toppetti. Di fronte a un cospicuo pubblico si sono alternati gli interventi di Annalisa Potenza, Massimo Pasqualone, Giulia Di Giampaolo, Beniamino Cardines, Assunta Di Basilico, Patrizia Splendiani. Le letture poetiche, invece, sono state curate da Alessandra Melideo, Giancarlo Prosperi, Annalisa Piermattei, Mara Motta, Sandra De Felice, Manuela Di Dalmazi, Alessandra Della Quercia, Annamaria Di Lorenzo, Arianna Mattozzi, Rosamaria Binni, Francesco Di Rocco, Miriam Giuliani, Carlo Di Carlo e Annarita Pasquinelli.

Non sono mancati gli intermezzi musicali, eseguiti da Massimo Giuliano e Raffaele Rubino. La manifestazione si è conclusa con la proiezione del cortometraggio “Se tu fossi Elena” a cura della professoressa Teresa Maria Di Santo. Il libro “L’Educazione emotiva nella scuola e nella società – Idee e proposte” nasce dal desiderio di sensibilizzare e divulgare l’Educazione emotiva nella società e nella scuola in base all’entrata in vigore della legge 19 febbraio n.22 2025 che introduce l’Educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado. Il movimento culturale "Creazionismo per una nuova era", insieme ad altre associazioni, si sta attivando in modo che l’educazione emotiva diventi materia, come negli altri Paesi europei, con l’auspicio di diffondere la cultura della pace e della solidarietà mediante l’alfabetizzazione emotiva e l’educazione alla gestione delle emozioni.