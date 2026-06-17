Città Sant’Angelo, il Generale in congedo Luigi Del Vecchio presenta “Ostuni. Non mi cercare più…”

L’associazione Global Peace and Prizes For Art organizza per sabato 20 giugno un nuovo evento di grande interesse culturale: la presentazione del libro del Generale della Guardia di Finanza in congedo Luigi Del Vecchio dal titolo “Ostuni. Non mi cercare più…”.

L’appuntamento è fissato alle ore 18,30 alla cantina dell’azienda Agricola D’Alesio Sciarr a Città Sant’Angelo (Str. Gaglierano, 73).

L’evento vedrà la partecipazione della presidente di Global Peace and Prizes For Art Annalisa Biondo, l’architetto Dario De Santoli che dialogherà con l’autore e il dott. Giovanni Di Giovanni.

Il libro “Ostuni. Non mi cercare più…”, secondo capitolo di una trilogia, affronta i temi della criminalità e della devianza con intrecci narrativi e forti colpi di scena.

L’opera, legata anche a iniziative socio-culturali, si inserisce in un progetto editoriale che potrebbe avere adattamenti cinematografici.

Nel corso della serata, il Generale Del Vecchio verrà insignito del Premio Global Peace and Prizes For Art con la seguente motivazione:

“Per aver trasformato l’inchiostro in emozioni tangibili, donandoci parole che non si limitano a essere lette, ma che ci guidano in mondi fantastici.”

L’associazione

L’associazione Global Peace and Prizes For Art è un’organizzazione culturale che si occupa di promuovere la pace e valorizzare la creatività artistica, attraverso premi, riconoscimenti e iniziative culturali.

Le finalità principali sono:

Premi e riconoscimenti artistici: autori, artisti e registi e creativi che, attraverso il loro lavoro, esprimono valori di pace;

eventi culturali: legati all’arte e alla cultura con cerimonie, presentazioni, red carpet e momenti pubblici dove arte e messaggi di pace si incontrano per creare dialogo con il pubblico;

valorizzazione del talento indipendente: obiettivo che include la meritocrazia attraverso la visibilità ad artisti e opere non necessariamente rappresentati da circuiti mainstream ma che incarnano valori positivi sociale e artistici.

Come opera