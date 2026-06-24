"Oltre Noi", la nuova silloge poetica di Manuela Di Dalmazi

ArriverÃ in libreria nei prossimi giorni Oltre Noi (Drakon Edizioni), la nuova silloge poetica della poetessa contemporanea e scrittrice pescarese Manuela Di Dalmazi. Con una scrittura elegante e sorprendente, capace di coniugare profonditÃ emotiva e ricerca formale, Oltre Noi racconta l'amore tra carne, cuore e spirito, interrogandosi sul segreto di quel sentimento capace di attraversare il tempo. Vincitrice di importanti premi letterari in Italia e all'estero, con riconoscimenti legati in particolare all'impegno sociale e al contrasto della violenza sulle donne, Ã¨ attualmente candidata al Global Audio & Film Poetry Award 2026 con la poesia Le madri che aspettano.

Sostiene il movimento Creazionismo per una nuova era della docente Annalisa Potenza, promotore dell'educazione emotiva nelle scuole. A breve Ã¨ prevista anche l'uscita del romanzo a quattro mani Anatomia del ricordo, sempre per Drakon Edizioni. In un tempo di legami fragili, Oltre Noi racconta la forza di un amore che attraversa il tempo.