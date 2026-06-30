Gelati Letterari 2026, cinque nuovi libri al mare

L’associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana prosegue nella 16^ edizione dei Gelati Letterari, la storica rassegna estiva culturale della città di Pescara cambia scenario: lo stabilimento balneare Coralba in viale Primo Vere 27/1.

Imprevisti legati all’indisponibilità del precedente lido, hanno portato l’associazione a spostarsi di qualche metro senza rinunciare al mare e alla meraviglia che genera.

Non muta il format che resta lo stesso dello scorso anno da giugno ad agosto sempre di giovedì.

Nuovo appuntamento giovedì 2 luglio alle ore 19,30 con Franca De Santis “Il cantico dell’amore”, Egisto Rossetti con “L’oro di Annarella”, Paolo Carella con “Sacrilegio” moderati da Antonietta Florio. Con loro anche Maria Pellicciotta e il suo “Oltre il velo” insieme a David Ferrante e Argia Pirozzi che, con Manola Di Tullio, parlerà di “Farfalle”.

Alcuni di loro inoltre saranno impegnati anche nella tradizionale giornata dedicata agli Stati Generali organizzata dalla casa editrice Solfanelli.

Presenta la serata Antonietta Florio. L’appuntamento “Voci in dieci minuti” è affidato a Gabriella Ciaffarini.

Manifestazione che quest’anno ha il Patrocinio dell'Assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il contributo della Fondazione PescarAbruzzo.

Evento che è cresciuto di anno in anno sia come pubblico partecipante sia come autori, al punto che quest'anno si è andati oltre i posti disponibili: un segno evidente di quanto sia forte il desiderio di condividere bellezza e parole.

Ogni serata sarà un momento unico di confronto, leggerezza e approfondimento culturale. "La cultura non è un bene di lusso, è un bene di prima necessità... proprio come un ottimo gelato in una serata d'estate” le parole del presidente de I Borghi della Riviera Dannunziana Antonio Fagnani.