Gelati Letterari 2026 all’interno di “Cultura al Sole”

L’associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana prosegue nella 16^ edizione dei Gelati Letterari, la storica rassegna estiva culturale della città di Pescara cambia scenario: lo stabilimento balneare Coralba in viale Primo Vere 27/1.

Non muta il format che resta lo stesso dello scorso anno da giugno ad agosto sempre di giovedì.

Nuovo appuntamento giovedì 16 luglio alle ore 19,30 Antonella Astolfi presenta “Il direttore” con Giancarlo Giuliani, Silvia Di Lorenzo e il suo “Dafne” con Antonietta Florio e letture di Florena Iavarone, Giancarlo Giuliani e Antonella Astolfi dialogheranno di “Onore!”, “Dalla storia al mito” con gli autori: Daniele Astolfi, Angelo De Nicola, Gabriele Di Camillo, Antonio Di Loreto e Aniello Di Maio.

L’appuntamento “Dieci minuti di poesia” vedrà la partecipazione di Patrizia Starinieri che racconterà del poeta Clemente Rebora in collaborazione con Manola Di Tullio.

Presenta la serata Alessandra Melideo.

Manifestazione che quest’anno ha il Patrocinio dell'Assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il contributo della Fondazione PescarAbruzzo.

Ogni serata sarà un momento unico di confronto, leggerezza e approfondimento culturale. "La cultura non è un bene di lusso, è un bene di prima necessità... proprio come un ottimo gelato in una serata d'estate” le parole del presidente de I Borghi della Riviera Dannunziana Antonio Fagnani.

Altro importante riconoscimento è l’inserimento di alcuni eventi storici dell’associazione come i “Gelati Letterari”, e “Notti di luna piena” (mercoledì 29 luglio e venerdì 28 agosto) all’interno del vasto programma estivo dell’amministrazione comunale di Pescara “Cultura al Sole” insieme a nuovi format quali “…al sorgere del sole” (domenica 26 luglio) e “Salotto Letterario” (mercoledì 22 luglio e martedì 4 agosto).