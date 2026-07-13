Terrazza d’Abruzzo 2026, presentato il programma della quinta edizione

Presentata questa mattina a Pescara nella sede della Regione Abruzzo (piazza Unione, 13) la V edizione di Terrazza d’Abruzzo Fest, la manifestazione che anche quest’anno si svolgerà a Guardiagrele dal 24 al 26 luglio prossimi.

Alla conferenza stampa erano presenti: Luigi Milozzi e Giampiero Davide di Centro Studi Sport&Valori, il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio e l’assessore al Turismo e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo Daniele D’Amario, il chitarrista Daniele Mammarella e Davide Armellini in rappresentanza del main sponsor dell’evento Coproject srl.

Un’edizione che si rinnova di anno nello splendido borgo teatino inserito tra i Borghi più belli d’Italia, e che avrà un cartellone ricco di ospiti: dallo sport alla musica passando per il cinema.

Diversi i momenti cult della tre giorni con due grandi ospiti che animeranno la serata di sabato 25 e domenica 26: Andrea Roncato e Fabrizio Ravanelli.

LE DICHIARAZIONI

Luigi Milozzi Direttore Artistico Terrazza d’Abruzzo Fest:

“Voglio fare i complimenti all’amministrazione comunale di Guardiagrele per la vittoria alle scorse elezioni, un successo importante che ci permetterà di crescere ancora di più con Terrazza d’Abruzzo che si appresta alla sua edizione numero 5. Grazie alla Regione Abruzzo e alla persona dell’assessore D’Amario, sempre in prima linea quando si tratta di far crescere e conoscere la nostra terra. Un appuntamento che si terrà dal 24 al 26 luglio prossimi con tanti momenti di cultura, sociale, sport, grazie a un programma variegato che vedrà tra gli ospiti un grande protagonista della tv italiana e attore, Andrea Roncato e un ex campione della Nazionale di calcio e della Juventus, Fabrizio Ravanelli. Oltre loro si alterneranno ospiti come Rocco Sbaraglia, campione della Parigi Dakar, Edoardo e Andrea Papa noto a Pescara per aver ottenuto il ‘quadriplete’ nella pallanuoto stellare, il chitarrista Daniele Mammarella e tanti altri. Ci tengo a un momento particolare: il premio Arcangelo Zulli, dedicato a un personaggio noto di Guardiagrele, un amico che ci ha sempre sostenuto con la sua pizzeria Le Sorgenti; quest’anno il riconoscimento andrà proprio alla famiglia Zulli la quale negli anni successivi deciderà a quale eccellenza gastronomica assegnare il premio. Chiudo con il ringraziare chi ha reso possibile l’edizione 2026: la Coproject srl qui rappresentata da Davide Armellini, per avere sostenuto l’evento anche sotto il profilo dei valori che mettiamo al suo interno.”

Giampiero Davide presidente Centro Studi Sport&Valori:

“Grazie all’amministrazione comunale di Guardiagrele che accetta ogni anno le nostre sfide. L’obiettivo dell’associazione è stato sempre quello di valorizzare le eccellenze del territorio per questo motivo, la quinta edizione avrà una novità importante: il super ospite sportivo, prima del talk in piazza a Guardiagrele, vivrà un momento di condivisione e incontro con il pubblico presso la struttura balneare Barracuda; il nostro intento infatti è unire mare e aree interne, due cuori dell’Abruzzo che meritano di battere all’unisono. Ringrazio l’assessore D’Amario per il sostegno e la vicinanza non solo al Terrazza d’Abruzzo Fest ma soprattutto alla crescita del turismo regionale”.

Donatello Di Prinzio sindaco di Guardiagrele:

“Cinque anni fa siamo partiti con Sport&Valori con Terrazza d’Abruzzo sullo Sport, con gli anni siamo cresciuti cercando di coinvolgere, raccontare e parlare delle eccellenze del nostro territorio senza dimenticare l’universo sportivo. Infatti, domenica 26 luglio sarà la giornata di Fabrizio Ravanelli ma soprattutto delle tante associazioni sportive abruzzesi che avranno modo di colorare e rendere vive i nostri luoghi simbolo. Ringrazio Sport&Valori che ogni edizione regala a Guardiagrele giornate indimenticabili e ringrazio la Regione Abruzzo e l’assessore D’Amario per la promozione della nostra terra e del nostro Borgo, tra i più belli d’Italia. Mi ricollego a quanto detto da Luigi sul Premio Zulli, sarà per noi un momento doveroso e di tristezza nel ricordare un personaggio che ha dato tanto e vive nella sua bellissima famiglia”.

Alessandro Orlando vice sindaco di Guardiagrele:

“Quando di parla di percorso, solitamente cerco di capire come si arrivati al punto attuale. Noi siamo partiti con gli amici di Sport&Valori cinque fa con Terrazza d’Abruzzo sullo sport, con gli anni abbiamo alzato l’asticella inserendo momenti e arti affini all’attività sportiva come la musica, l’arte, ma il nostro focus resta lo sport perché crediamo nei suoi valori primari di rispetto, amicizia e divertimento”.

Daniele D’Amario assessore al Turismo e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo:

“Mi sono innamorato di questa manifestazione quando il sindaco di Guardiagrele mi inviò anni fa. Confesso che non conoscevo gli organizzatori e sono rimasto piacevolmente colpito dal clima che avevano creato con il pubblico fatto di divertimento e sorrisi. Un bel palcoscenico per far conoscere l’Abruzzo una regione che, secondo gli ultimissimi dati ministeriali, è terza in Italia come percentuale d crescita (+14%). Cercherò di essere presente a una delle serate anche perché Guardiagrele è uno dei paesi più belli della nostra regione”.

Daniele Mammarella chitarrista:

“Grazie per questa meravigliosa opportunità all’interno di una kermesse così prestigiosa; sono ancora più contento perché quello di sabato 25 sarà il mio primo concerto in Italia dopo il rientro dal tour in Lettonia”.

IL PROGRAMMA

La kermesse prenderà avvio venerdì 24 luglio alle ore 21 con il concerto del coro folkloristico “La figlia di Iorio” che vanta oltre novant’anni di storia nel segno dei canti popolari d’Abruzzo e che porterà sul palco circa 40 piccoli coristi.

Nato nel 1921 a Orsogna, il nome attuale riprende l’omonimo e celebre quadro di Francesco Paolo Michetti per il cui personaggio femminile l’artista francavillese si ispirò a una giovane donna di Orsogna, Giuditta Saraceni.

Un ruolo prestigioso per il riconoscimento nel mondo delle tradizioni canore abruzzesi grazie alle numerose esibizioni in Paesi come Stati Uniti, Argentina, Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo, Ungheria.

Il coro folkloristico abruzzese si distingue inoltre, anche nel campo più prettamente sociale e culturale promuovendo e partecipando ad interscambi e gemellaggi con comunità sia italiane che estere: Everett Mass. (USA), Rosario (Argentina), Pirmasens (Germania), Bortigali (Sardegna) e altri.

La serata di sabato 25 luglio si aprirà alle ore 21 con la consegna dei Premi Nazionali Terrazza d’Abruzzo Fest a:

Rossano Orlando e Mila Cantagallo per la sezione Giornalismo,

Cesare Di Martino per la sezione Cultura,

Daniele Mammarella per la sezione Musica,

Jonathan Arpetti per la sezione Editoria e Sceneggiatura.

La serata proseguirà con l’attore Andrea Roncato il quale, dopo il talk condotto da Mila Cantagallo e Luigi Milozzi, riceverà il Premio Nazionale Terrazza d’Abruzzo alla Carriera.

Andrea Roncato attore e personaggio televisivo italiano ha dato vita con Gigi Sammarchi al duo Gigi e Andrea, che dopo alcune apparizioni televisive, divenne una delle coppie più conosciute del cinema italiano, soprattutto per il loro stile scanzonato e irriverente.

Tra i suoi film più noti: “L’allenatore nel pallone”, “L’allenatore del pallone 2”, “Rimini, Rimini”, “Rimini, Rimini un anno dopo”, “Mezzo destro mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone”.

Chiude la seconda giornata il concerto di Daniele Mammarella chitarrista fingerstyle, all’età di 16 anni aprì il concerto al Grande Maestro Franco Morone.

Nel 2020 Daniele viene nominato uno dei 5 finalisti del “Acoustic Guitarist of the Year 2020”, concorso di livello mondiale promosso dalla storica testata GuitarWorld e successivamente vince il primo premio nel concorso fingerstyle nazionale cinese “The Star of Magic” su 163 partecipanti.

Domenica 26 luglio la giornata di Terrazza d’Abruzzo Fest 2026 si apre la mattina con il Maestro Enrico Melozzi che, prima di scendere a Pescara per la Notte dei Serpenti, riceverà a Guardiagrele il Premio Ambasciatore del Borgo

Dal tardo pomeriggio invece spazio allo sport con l’avvio (ore 19) della Notte Azzurra dello Sport che vedrà svariate associazioni sportive del territorio presenti con le loro discipline presentarsi con attività dimostrative nelle diverse e suggestive location di Guardiagrele quali Piazza Santa Maria Maggiore, Largo Auriti, Piazza Cristoforo, Piazza San Francesco e Belvedere Santoleri

La serata conclusiva, dalle ore 21, il calcio sarà filo conduttore con Fabrizio Ravanelli già calciatore della Juventus e della Nazionale.

Dal Perugia alla Reggiana per approdare alla Juventus nel 1992 con la quale vince Coppa UEFA, uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una UEFA Champions League. Middlesbrough e Olympique Marsiglia tra le squadre estere per poi tornare in Italia alla Lazio e a Perugia dove ha chiuso la sua carriera”.

Noto per il suo soprannome Penna Bianca per la sua precoce canizie della capigliatura, è ricordato dai tifosi e appassionati di calcio per la personale esultanza dopo le reti: coprirsi la testa con la maglia e continuare a correre con le braccia divaricate.

Al termine del talk condotto da Luigi Milozzi e Mila Cantagallo, a Ravanelli verrà assegnato il Premio Nazionale Terrazza d’Abruzzo sezione “Stelle del Calcio”.

Nella stessa serata il Premio Nazionale Terrazza D’Abruzzo verrà assegnato ad Andrea ed Edoardo Papa nella Sezione Leggende dello Sport e Stellina nella sezione “Regalami un sorriso”.

Andrea Papa grande campione della pallanuoto pescarese, vincitore di tutti i trofei nazionali e internazionali per poi darsi al windsurf ottenendo sempre grandi traguardi al punto da inaugurare due anni fa a Montesilvano il Centro Surfing Sports.

Stellina di Super J animerà la serata anche con le sue uniche interviste tra pubblico e personaggi che si alterneranno.

Altri riconoscimenti speciali andranno: