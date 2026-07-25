Le Maioliche antiche di Castelli e le opere presenti al Louvre e in Europa

24 luglio 2026, nella sala Convegni della Fondazione PescarAbruzzo, si Ã¨ tenuto un importante incontro per parlare di Maioliche che sono state sempre unâ€™importante espressione artistica di tutti i popoli nel tempo.

In Abruzzo grande importanza ed espressivitÃ hanno avuto le maioliche di Castelli che con la loro presenza nel museo parigino del Louvre hanno contribuito a diffondere una cultura artistica abruzzese e a segnare una modalitÃ di esecuzione che ha segnato la direttiva artistica per produzioni internazionali.

Lâ€™evento ha avuto come protagonisti due importanti studiosi Francesco Filipponi, esperto di fama internazionale di ceramica e maioliche ChargÃ© de Recherche del dipartimento oggetti dâ€™arte del Louvre di Parigi, e Zuzanna Sarneka, storica dellâ€™arte e ricercatrice accademica, Senior Research Fellow allâ€™Istituto di storia dellâ€™arte dellâ€™UniversitÃ di Berna e docente assistente presso lâ€™Istituto di Storia dellâ€™Arte dellâ€™UniversitÃ di Varsavia.

Il Prof Filipponi, con la sua comunicazione, ha messo in evidenza lâ€™importanza che hanno avuto le maioliche degli artisti abruzzesi castellani come i Grue, con le ceramiche presenti nel Louvre prodotte da ceramisti francesi ed europei. Lâ€™arte e lâ€™impronta che hanno avuto e trasmesso gli artisti abruzzesi ha profondamente segnato la produzione europea. Gli artisti abruzzesi hanno dato unâ€™innovazione nella decorazione delle ceramiche creando manufatti anche di uso quotidiano come i famosi servizi di piatti che venivano adoperati da importanti famiglie del tempo. Stoviglie e varie opere come tabelle e piatti decorativi, fiaschi e particolari brocche hanno costituito per lungo tempo il patrimonio di famiglie del tempo. Le opere prodotte erano state oggetto di raccolta forzata fatta da Napoleone nei Conventi e nelle case patrizie e poi portate e catalogate nel museo parigino. Il Prof. Felicioni, durante la narrazione, si Ã¨ avvalso della presentazione di numerose immagini che hanno notevolmente arricchita la presentazione.

La dott. Zuzanna Sarneka, specializzata nella cultura materiale e visiva dellâ€™Europa, con particolare attenzione agli aspetti tecnici della produzione artistica, ha parlato sul fondamentale aspetto del valore e della fama delle maioliche di Castelli. Lo studio della dott. Sarneka ha messo in evidenza come il linguaggio della maiolica Ã¨ stato fondamentale per la produzione europea contemporanea anche mettendo a confronto quella di altri artisti e scuole europee.

Presente il Presidente della Fondazione Paparella Treccia Augusto Di Luzio che ha parlato dellâ€™importanza dellâ€™incontro che, ancora una volta mette, in evidenza lâ€™importanza del Museo per la cittÃ di Pescara e per la sua internazionalitÃ con le numerose opere artistiche che espone.

Non bisogna dimenticare che il Museo Paparella Treccia Ã¨ presente in Pescara da trenta anni e con la sua ricchezza di materiale storico artistico Ã¨ un esempio di come la ricerca e la trasmissione della cultura artistica siano di grande importanza per la comunitÃ locale e la diffusione informativa nazionale e internazionale.

Il Museo ospita la collezione di antiche maioliche di Castelli con opere di grandi maestri dal XVI al XIX secolo e mostre contemporanee con opera di pittori e scultori importanti per lâ€™arte abruzzese. Fu creato nel 1997dal dott. Paparella Treccia dopo la scomparsa della moglie allâ€™interno della villa Urania nel pieno centro della cittÃ di Pescara.

Durante lâ€™incontro il Sindaco Carlo Masci ha salutato e ringraziato per lâ€™opera di divulgazione che la Fondazione Paparella Treccia fa con la conduzione del Museo e lâ€™organizzazione di importanti eventi.

Lâ€™incontro Ã¨ stato presentato e condotto dal giornalista Giorgio Dâ€™Orazio.