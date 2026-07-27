Gelati Letterari, ultimo appuntamento del mese di luglio

L’associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana prosegue nella 16^ edizione dei Gelati Letterari, la storica rassegna estiva culturale della città di Pescara cambia scenario: lo stabilimento balneare Coralba in viale Primo Vere 27/1.

Non muta il format che resta lo stesso dello scorso anno da giugno ad agosto sempre di giovedì.

Nuovo appuntamento giovedì 30 luglio alle ore 19,30 con Sandra De Felice e Annarita Di Paolo che dialogheranno di “Souls”, Lucio Vitullo con “Dall’alba al tramonto” insieme a Sara Iannetti, Davide Luciani con Anna Natale parleranno di “La vertà non esiste”, Francesca Di Giuseppe insieme a Massimo Carugno racconteranno di “Abruzzo d’Autore”.

L’appuntamento “Dieci minuti di poesia” vedrà la partecipazione di Annarita Pasquinelli che racconterà del poeta Giacomo Leopardi.

Presenta la serata Antonietta Florio.

Manifestazione che quest’anno ha il Patrocinio dell'Assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il contributo della Fondazione PescarAbruzzo.

Ogni serata sarà un momento unico di confronto, leggerezza e approfondimento culturale. "La cultura non è un bene di lusso, è un bene di prima necessità... proprio come un ottimo gelato in una serata d'estate” le parole del presidente de I Borghi della Riviera Dannunziana Antonio Fagnani.

Altro importante riconoscimento è l’inserimento di alcuni eventi storici dell’associazione come i “Gelati Letterari”, e “Notti di luna piena” (mercoledì 29 luglio e venerdì 28 agosto) all’interno del vasto programma estivo dell’amministrazione comunale di Pescara “Cultura al Sole” insieme a nuovi format come il “Salotto Letterario” (martedì 4 agosto).