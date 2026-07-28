A Pescara arrivano le "Notti di Luna Piena" dedicate alle Streghe

Pescara si prepara a vivere una serata magica, sospesa tra storia, folklore e suggestioni del passato.
MercoledÃ¬ 29 luglio 2026, a partire dalle ore 20:30, il Parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (in Via Tirino) farÃ da cornice a un nuovo e imperdibile appuntamento delle Notti di Luna Piena, questa volta interamente dedicato al tema delle Streghe.
â€‹Sotto il bagliore dell'astro d'argento, il pubblico sarÃ accompagnato in un viaggio evocativo guidato dal noto scrittore David Ferrante. Il momento clou della serata vedrÃ protagonista l'ospite d'eccezione: il Gruppo Danze dell'Associazione Culturale Teate Nostra Chieti, che metterÃ in scena la spettacolare e suggestiva rievocazione di un vero e proprio Sabba del 1400, riportando in vita le antiche tradizioni coreutiche popolari.
â€‹L'evento sarÃ ulteriormente arricchito dai contributi artistici e dalle poesie degli scrittori dell'associazione I Borghi della Riviera Dannunziana â€“ organizzatori dell'iniziativa â€“ e dalla voce profonda di Alessia Fatone, fine dicitrice della serata.
â€‹Un'occasione speciale e ad ingresso libero per riscoprire il fascino delle leggende abruzzesi e della cultura locale in un'atmosfera d'altri tempi.