A Francavilla al Mare si parla di educazione emotiva

Mercoledì 5 agosto alle ore 21.30, nel Giardinetto di via Zara a Francavilla al Mare, si parlerà di educazione emotiva nell’ambito del festival Thaumazein 2026 a cura del critico letterario Massimo Pasqualone. Presenti i membri sia del movimento culturale “Creazionismo per una nuova era”, fondato dalla professoressa Annalisa Potenza, sia delle associazioni Essere Oltre (presidente Assunta Di Basilico), Aspherya (presidente Teresa Mirabella) e Iside Insieme alle donne nell’essere odv (presidente Annarita D’Urbano). La quinta edizione del Thaumazein, il Festival internazionale delle emozioni ideato e diretto da Massimo Pasqualone, ha proposto appuntamenti culturali e ha visto ospiti illustri nei mercoledì di luglio.

La serata di mercoledì 5 agosto sarà dedicata alla presentazione di un libro che verte sulla educazione emotiva nella scuola e nella società, scritto da circa ottanta membri del movimento culturale “Creazionismo per una nuova era”, la cui pubblicazione è stata curata dal professor Pasqualone. Scrive Annalisa Potenza: “Il nostro movimento, insieme ad associazioni e privati, è tra i promotori di una proposta di legge che ha contribuito all’inserimento dell’educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado. Attualmente i membri hanno elaborato un documento finalizzato a chiedere al Ministro dell’Istruzione e del Merito che tale educazione diventi materia”.

Presenta Monica Campoli. Modera Massimo Pasqualone. Intermezzi musicali di Raffaele Rubino e Massimo Giuliano. Interventi a cura di Annalisa Potenza, Patrizia Splendiani e Orietta Spera (giornalista). Letture di Manuela Di Dalmazi, Alessia Tenerelli, Francesco Di Rocco, Annarita D’Urbano, Alessandra Melideo, Alessandro De Cerchio, Assunta Di Basilico, Rossella Caldarale, Rosamaria Binni, Mara Motta e Arianna Mattozzi. È inoltre prevista una mostra dei seguenti artisti: Assunta Di Basilico, Rossella Caldarale, Annalisa Potenza, Raffaele Rubino, Laura D’Intino, Teresa Mirabella, Roberto Scanella e Valentina Di Girolamo.