Al parco Colle del telegrafo il 2 agosto c'è "Dal tramonto all'alba"

Il parco Colle del telegrafo si prepara ad ospitare un evento musicale in due tempi, il primo all'alba e il secondo al tramonto. Appuntamento fissato per il 2 agosto, alle 5:30 e alle 18:30, con ingresso gratuito, come annunciato in conferenza stampa dall'assessore Maria Rita Carota e dal presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli alla presenza del sindaco Carlo Masci e dei protagonisti di questi due momenti musicali.

"Facciamo parlare la musica in un luogo magico, la terrazza della città, che vogliamo valorizzare al meglio, e abbiamo scelto per l'occasione le sonorità migliori per l'alba e per il tramonto, con Vivaldi che è il viatico più suggestivo per il sorgere del sole, e un ampio programma musicale contemporaneo della Medit voices ensemble per chiudere la giornata", ha spiegato Carota insieme ad Antonella De Collibus, Pierfrancesco Fiordaliso della Gea e al Maestro Angelo Valori.

Nel dettaglio, alle 5:30 l'associazione "L'Incanto delle muse" proporrà l'esibizione del Giovane Esemble Abruzzo (Gea) con l'esecuzione de "Le quattro stagioni di Vivaldi all'alba" e la lettura di sonetti per spiegare e accompagnare l'esecuzione. Alle 18:30, invece, l'associazione culturale New Sounds & Beyond proporrà l'esibizione dell'orchestra diretta da Angelo Valori con contaminazioni di jazz, world music, musica corale e brani della tradizione musicale.

"La scelta di puntare su Colle del telegrafo per questa iniziativa risale dal 2020", ha ricordato Antonelli parlando di una idea condivisa con l'assessore Carota già da allora. "L'intenzione era ed è di valorizzare quel luogo, che è magico, e se all'alba si può ammirare da lì l'Abruzzo costiero, al tramonto si può riscoprire la bellezza dell'Abruzzo montano". Essendoci la disponibilità di pochi posti auto per i parcheggi, a fronte delle tante presenze previste, la società Tua "metterà a disposizione due corse per il tramonto, alle 18 e alle 18.20 (partenza da Largo Madonna), per poi garantire il ritorno, a fine concerto".

Entusiasta il sindaco Carlo Masci. "Abbiamo riqualificato il Colle del Telegrafo: lì ci sono i resti della storia della città e un panorama bellissimo che vogliamo far scoprire ai pescaresi attraverso una serie di appuntamenti, come quelli delle scorse settimane", ha detto il sindaco. "Quindi da una parte valorizziamo i luoghi di Pescara e dall'altra creiamo comunità. E quello del 2 agosto è uno dei tanti appuntamenti promossi dall'assessore Carota che ringrazio per la spinta culturale che ha dato alla città, testimoniata dai numeri, visto che Pescara è la prima città in Abruzzo e la sesta in Italia per iniziative culturali (fondazione Symbola)".