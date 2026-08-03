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Gelati Letterari 2026, si chiude un’altra stagione di successo

Giovedì 6 agosto ore 19,30 al Libo Coralba ultimo appuntamento con l’antologia “Poesie del dolore e dell’abbandono”

Cultura
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Giovedì 6 agosto al Lido Coralba di Pescara (viale Primo Vere 27/1), si chiude la 16^ edizione dei Gelati Letterari; la rassegna culturale cittadina che anima la riviera nei giovedì estivi.

Una stagione di successo con grande partecipazione di pubblico in tutte e sei le serate nel corso delle quali si sono alternati molti autori, tanti libri e diversi spunti di riflessione tra letteratura e poesia.

Giovedì 6 agosto dunque l’ultimo appuntamento in calendario per il 2026 dedicato all’antologia “Poesie del dolore e dell’abbandono” (Tabula Fati) che vedrà al lido Coralba la partecipazione dei seguenti autori:

  • Annarita Pasquinelli,
  • Silvia Di Lorenzo,
  • Argia Pirozzi, 
  • Palma Maria Carlone, 
  • Roberta Adami,
  • Cristina Bonabitacola,
  • Rossella Del Rosso,
  • Anna Maria Aulicino,
  • Floria Amelia Suarez Cardenas.

Presenta la serata Giancarlo Giuliani, letture a cura di Florena Iavarone e intervalli musicali a cura di Andrea Di  Clerico.

Ricordiamo che la manifestazione ha il Patrocinio dell'Assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il contributo della Fondazione PescarAbruzzo.

Altro importante riconoscimento è l’inserimento di alcuni eventi storici dell’associazione come i “Gelati Letterari”, e “Notti di luna piena” coordinato da David Ferrante (venerdì 28 agosto) all’interno del vasto programma estivo dell’amministrazione comunale di Pescara “Cultura al Sole” insieme a nuovi format come il “Salotto Letterario” che, martedì 4 agosto sarà dedicato al mondo delle fiabe con Margherita Bonfilio con “Le avventure del pesciolino Pongo”.

 

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