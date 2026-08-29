"Scialacca" di Kristine Maria Rapino tra i finalisti del concorso letterario del 'Cava Book Fest'

Nel cuore della splendida cornice del Chiostro quattrocentesco di San Francesco e Santâ€™Antonio, dal 4 al 6 settembre si rinnova lâ€™appuntamento con il Cava Book Fest, la grande festa della cultura e della lettura che riunisce circa trenta case editrici da tutta Italia per tre giorni di incontri, presentazioni e laboratori.

Tra i momenti di maggiore rilievo della manifestazione spicca il concorso letterario nazionale, che vede tra i suoi finalisti il romanzo Scialacca (Sperling & Kupfer) di Kristine Maria Rapino che per l'occasione verrÃ anche presentato al pubblico.

Originaria di Chieti, editor e docente di scrittura creativa, la Rapino firma un intenso romanzo corale ambientato in Abruzzo che ruota attorno ai temi della famiglia, del ritorno, della colpa e della redenzione. La storia segue le vicende di Francesco, di ritorno dopo anni di assenza con il peso di un passato difficile, e di Aria, una ragazza enigmatica che lo accompagna in un complesso percorso di rinascita. Il titolo stesso evoca non solo un luogo fisico e metaforico legato a una fabbrica di fuochi d'artificio, ma anche uno spazio dell'anima in cui i legami in sospeso cercano una nuova scintilla, mettendo in luce il coraggio di fare i conti con le proprie ferite.

Tra i grandi nomi della giuria, composta da diverse personalitÃ del mondo letterario, spicca il presidente Maurizio De Giovanni, scrittore sceneggiatore drammaturgo e autore televisivo.

Il Cava Book Fest si conferma cosÃ¬ un punto di riferimento fondamentale per il panorama librario nazionale, arricchito da un cartellone che spazia dai grandi nomi della letteratura e del giornalismo fino alle iniziative dedicate alla promozione della lettura. L'evento si svolge sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, gode del Patrocinio morale del Ministero della Cultura, del Consiglio Regionale della Campania e del Comune di Cava deâ€™ Tirreni, oltre al sostegno della Camera di Commercio di Salerno e della Confesercenti, e aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere Posto Occupato.