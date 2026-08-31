La ricca estate dell’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana

Un’estate ricca di grandi soddisfazioni ed emozioni per l’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana che ha chiuso la bella stagione con la cerimonia di premiazione del concorso di poesia "Premio Internazionale Gran Sasso" a Farindola (PE), magnificamente organizzata dalla Pro Loco locale alla presenza delle autorità e di un folto pubblico.

Un concorso che fa visto riconoscimenti per molti poeti aderenti all’associazione; la giuria presieduta da Barbara Giuliani, ha infatti premiato:

Assunta Di Basilico,

Margherita Buonfilio,

Gabriele Di Camillo,

Rossella Del Rosso,

Manola Di Tullio (attestato ritirato da Marco Solfanelli),

Patrizia Starinieri (attestato ritirato da Toni Fagnani).

Le opere premiati sono state pubblicate nell'antologia "Il Gigante Racconta", edita da Tabula Fati.

Altro importante momento estivo per I Borghi della Riviera Dannunziana, è stata l’ennesima conferma di pubblico e partecipanti alla storia rassegna letteraria Gelati Letterari che, per questo 2026, ha visto quale location l’accogliente lido Coralba di Pescara.

Numeri importanti dunque per questa edizione:

Cinque serate con la presenza di 20 autori,

una serata straordinaria dedicata all'antologia "Poesie del Dolore e dell'Abbandono", edito dal Gruppo Editoriale Tabula Fati con la presenza di 10 poeti,

otto autori con nuove pubblicazioni

quattro le case editrici che hanno aderito.

L'affluenza del pubblico è stata superiore alle più rosee aspettative e le richieste di partecipazione da parte degli autori hanno superato di gran lunga i posti disponibili.

“Un grazie di cuore - le parole del presidente dell’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana, Antonio Fagnani - a tutti coloro che hanno collaborato attivamente alla riuscita dell'evento, ormai divenuto ‘patrimonio culturale della nostra città’ come sottolineato dal nostro Sindaco Carlo Masci. Un ringraziamento caloroso all'assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, che ci ha sostenuto con il patrocinio e con la sua presenza all'inaugurazione della prima serata. Un caro e affettuoso abbraccio a Nestore Del Boccio e Maria Pellicciotta sempre vicini e attenti alle dinamiche della cultura letteraria, poetica e artistica. Infine, un sentito ringraziamento ai proprietari dello Stabilimento Coralba, che ci hanno ospitato aderendo al progetto Cultura al Sole promosso dall'assessorato alla cultura. Ringraziamo – continua Fagnani - la giornalista Francesca Di Giuseppe per la gestione dei contatti con la stampa e con le testate online che hanno diffuso i programmi settimanali, oltre agli editori Solfanelli e Costa per aver preso parte alle serate. Un caloroso abbraccio alle presentatrici: Florena Iavarone, Alessandra Melideo, Laura Porfilio, Antonietta Flori, a Manola Di Tullio che ha organizzato il momento dedicato alla poesia, a Lucio Vitullo e Gabriele Di Camillo per le foto realizzate, al tecnico Mattia De Luca e al chitarrista Andrea Di Clerico. Sempre riconoscenti a Giancarlo Giuliani per aver presentato l'antologia Poesie del Dolore e dell'Abbandono. Un saluto riconoscente - conclude il presidente - va anche alle aziende che hanno sostenuto l'iniziativa offrendo i propri prodotti estratti durante le serate: Blanco Biancheria (Chieti Scalo); Il Ritrovo del Parrozzo (Pescara); Begin (Sambuceto); Prin (Pescara) e Corfinio (Chieti). Quando il mondo dell'impresa sostiene la cultura, è dovere di tutti riconoscerlo e ringraziare”.