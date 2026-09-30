"Trenta poeti per San Francesco", appuntamento a Pescara

GiovedÃ¬, 1Â° ottobre, ore 18.00, nella sede della Fondazione La Rocca di Pescara (via Raffaele Paolucci 71) si terrÃ l'evento "Il Cantico dei poeti. Nella ricorrenza dell'VIII centenario della morte di San Francesco d'Assisi", organizzato dalla Casa della poesia in Abruzzo â€“ Gabriele d'Annunzio, presieduta da Dante Marianacci, che ne Ã¨ l'ideatore, in cui 30 poetesse e poeti leggeranno loro brevi componimenti liberamente ispirati al Cantico delle Creature, che ha sancito l'atto di nascita della letteratura italiana.
Insieme al musicista Beppe Frattaroli, che eseguirÃ suoi brani liberamente ispirati al Cantico, ecco di seguito, in ordine alfabetico, l'elenco delle poetesse e dei poeti che interverranno: Franco Cajani, Antonio Cantamesse, Giovanna Carbone, Beniamino Cardines, Vittorina Castellano, Maria Pia Chiappino, Gabriella Ciaffarini, Giorgio Ciampoli, Daniela D'Alimonte, Antonella D'Arrezzo, Mario De Bonis, Sandra de Felice, Franca Di Bello, Assunta Di Cintio, Nicoletta Di Gregorio, Silvia Di Lorenzo, Annarita Di Paolo, Giulia Madonna, Elena Malta, Dante Marianacci, Leda Panzone Natale, Annarita Pasquinelli, Daniela Quieti, Patrizia Splendiani, Bruno Spadaccini, Flora Amelia SuÃ¡rez CÃ¡rdenas, Stevka Å mitran, Marco Tabellione, Tina Troiani, Serena Zitti.