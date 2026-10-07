Caravaggio Editore presenta, nel centenario del Nobel a Grazia Deledda, "La leggenda nera e altri racconti giovanili"

Nel centenario dellâ€™assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda (1926), questa raccolta torna alle origini della sua produzione.

La leggenda nera e altri racconti giovanili , a cura di Michela Pollutri, con la premessa di Enrico De Luca, riunisce - per la collana I Classici ritrovati - sedici novelle composte tra il 1888 e il 1892: pagine rare, in gran parte apparse soltanto sulle riviste del tempo e rimaste ai margini delle opere piÃ¹ note. Il volume comprende il noto Sangue sardo accanto a racconti meno conosciuti come Remigia Helder, Il castello di S. Lor, Nellâ€™abisso, Amori fatali, Sulle montagne sarde, Vendette dâ€™amore, Il ritratto, Ignorata ecc.

Sono storie di amori impossibili, rivalitÃ , vendette e figure femminili fiere, ambientate tra paesaggi sardi, grotte, montagne e scenari lontani o immaginari. Nella scrittura della giovanissima Deledda convivono il gusto del romanzo dâ€™appendice, lâ€™ombra del gotico, lâ€™energia del melodramma e improvvisi lampi dâ€™ironia. Queste novelle non chiedono di essere lette come opere giÃ compiute, ma come lâ€™officina di una scrittrice in formazione: una testimonianza rara delle sue letture, delle sue prime prove e della tenacia con cui, ancora adolescente, cominciÃ² a trasformare la propria terra e le inquietudini del tempo in letteratura.

Â«Lâ€™igneo sogno della gloria le aveva essiccato la vita, e ora, ora che finalmente sâ€™avvicinava il confine della brughiera desolata, la povera e ignorata artista cadeva sui dumi che le avevano lacerato le carni, gli occhi abbruciati dal miraggio, il cuore arso dalla febbre della gloria.Â»

Ma assodato che queste prime prove giovanili possano sicuramente presentare limiti e ingenuitÃ , sarebbe davvero un peccato lasciarle cadere nellâ€™oblio, relegandole esclusivamente a qualche occasionale menzione. Con questo volume si vuole permettere ai lettori di farsi unâ€™idea propria su questi scritti che, in qualche modo, da un lato mostrano una giovane Deledda con grandi aspirazioni, desiderosa di esplorare nuovi mondi ma anche di conoscere meglio il proprio, permettendoci di entrare con lei Â«nella sua bianca e nuda camerettaÂ», e dallâ€™altro contengono quei primi semi che troveranno il modo di germogliare negli anni a venire (Michela Pollutri)

Grazia Deledda nacque a Nuoro nel 1871, in una famiglia agiata della borghesia locale. FormÃ² la propria cultura soprattutto da autodidatta e iniziÃ² giovanissima a pubblicare racconti e novelle. Nel 1896, con La via del male, raggiunse il primo importante riconoscimento nazionale. Nel 1900 sposÃ² Palmiro Madesani e si trasferÃ¬ con lui a Roma, dove proseguÃ¬ con straordinaria costanza la sua attivitÃ letteraria. Tra le sue opere piÃ¹ celebri ricordiamo Elias Portolu (1903), Cenere (1904), Lâ€™edera (1908), Colombi e sparvieri (1912), Canne al vento (1913), Marianna Sirca (1915) e La madre (1920). Nel 1926 ricevette il Premio Nobel per la Letteratura. MorÃ¬ a Roma il 15 agosto 1936; il romanzo autobiografico Cosima fu pubblicato postumo nel 1937.

Michela Pollutri, residente a Vasto, lauretata in Lettere, Ã¨ editrice dei marchi Caravaggio Editore e Oblivium Edizioni. GiÃ Illustratrice e grafica, ha curato nel 2026 lâ€™antologia Trasformazioni. Licantropie e altre terribili metamorfosi e lâ€™edizione dei racconti giovanili di Grazia Deledda, La leggenda nera e altri rari racconti giovanili.



