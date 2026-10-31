Verso la II Giornata Nazionale degli Abiti Storici. Nasce il Calendario Unico Nazionale "L'Italia vestita di storia" con invito rivolto ai territori

La prima Giornata Nazionale degli Abiti Storici, promossa dal Ministero del Turismo, ha dimostrato che l'abito storico non Ã¨ costume, ma identitÃ territoriale viva. Un patrimonio immateriale che intreccia artigianato sartoriale, riti, feste, tessuti, mestieri e comunitÃ .

Dalla prima edizione Ã¨ emersa una forte domanda dai territori: superare l'evento vetrina centralizzato per costruire una festa diffusa, regionale, autentica, capace di coinvolgere cittadini e turisti nella trasmissione delle tradizioni.

Dopo il successo della prima edizione, nasce il Calendario Unico Nazionale, pensato per connettere e promuovere in Italia e nel mondo le tradizioni piÃ¹ autentiche legate all'abito storico locale: un patrimonio diverso da regione a regione, che vive nelle sartorie, nei ricami, nei tessuti e nei saperi locali.

Il Calendario "L'Italia vestita di storia" sarÃ pubblicato su italia.it e sui canali ufficiali del Ministero e di ENIT.

Obiettivo generale dell'iniziativa Ã¨ quello di valorizzare l'abito storico quale asset di turismo culturale, lento e identitario, per rafforzare l'attrattivitÃ dei borghi e delle aree interne e destagionalizzare i flussi.

Obiettivi specifici:

a) Mappare e promuovere la diversitÃ regionale degli abiti storici italiani - dal costume sardo al vestito arbÃ«reshÃ«, dagli abiti della Serenissima ai costumi occitani, ai trajes siciliani;

b) Trasformare i cittadini da spettatori ad ambasciatori della propria tradizione;

c) Generare un prodotto turistico esperienziale replicabile: sfilate, laboratori di vestizione, botteghe aperte, racconti dei maestri sarti;

Parallelamente, il Ministero del Turismo prosegue la raccolta di materiale documentale volto ad arricchire la rubrica social e il Catalogo online degli abiti storici, sviluppato in occasione della prima edizione della Giornata. Invitiamo pertanto tutti i soggetti interessati a inviare materiali fotografici o video in alta risoluzione, descrivendo la localitÃ e la tipologia di abito presentato e la relativa storia, all'indirizzo e-mail ufficiostampa@ministeroturismo.gov.it entro lunedÃ¬ 9 novembre 2026.

COME ADERIRE AL CALENDARIO UNICO NAZIONALE "L'ITALIA VESTITA DI STORIA"





CHI PUÃ’ ADERIRE?

Possono candidarsi Comuni, Unioni di Comuni, CittÃ Metropolitane, Musei civici, Pro Loco con patrocinio del Comune, Associazioni di rievocazione storica e culturale con sede in Italia.

COSA SERVE PER PARTECIPARE?

L'iniziativa dovrÃ svolgersi a partire dall'11 novembre, Giornata Nazionale degli Abiti Storici, e concludersi entro l'11 dicembre, raccontando un abito con documentata storicitÃ locale. Ãˆ richiesto un format semplice e autentico: una vestizione pubblica narrata, per spiegare storia, simboli e colori dell'abito; il coinvolgimento di una sartoria, tessitura, ricamatrice o bottega artigiana storica del territorio; un corteo, sfilata o esposizione in abito storico nel borgo o centro storico; un'attivitÃ con scuole e giovani, per tramandare il saper fare; un evento locale o un convegno; botteghe aperte con laboratori di ricamo, tessitura e confezione con dimostrazioni live; il coinvolgimento dei turisti attraverso l'organizzazione di workshop "Cuci il tuo pezzo di storia"; la realizzazione di una mostra diffusa di abiti storici originali in vetrine, musei civici e palazzi storici.

Gli enti aderenti, inoltre, potranno anche realizzare un corteo storico nel fine settimana del 14 e 15 novembre 2026, in concomitanza con la Giornata Nazionale.

PERCHÃ‰ ADERIRE?

Le iniziative entreranno a far parte del Calendario Unico Nazionale e beneficeranno di una serie di strumenti di valorizzazione e promozione, tra cui:

l'autorizzazione all'utilizzo del logo ufficiale della Giornata Nazionale;

il kit di comunicazione e lo spot istituzionale della Giornata;

la promozione a livello nazionale e internazionale;

COME CANDIDARSI

entro lunedÃ¬ 9 novembre 2026, il form al seguente link Per candidarsi Ã¨ necessario compilare,, il form al seguente link https://forms.gle/ZzAAVEupiUWiiejR6

Fai vestire al tuo territorio la sua storia. Entra nel Calendario Unico Nazionale.

Esplora il mondo degli abiti storici italiani nella pagina dedicata https://www.italia.it/it/italia/cosa-fare/abiti-storici



